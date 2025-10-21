en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Economie
Coop

Bonne nouvelle pour les employés de Coop

Une nouvelle convention de travail chez Coop (image d&#039;illustration).
Les conditions de travail vont s'améliorer chez Coop (image d'illustration).Image: Coop

Bonne nouvelle pour les employés de Coop

Hausse des salaires minimaux, journées raccourcies et plus de soutien: une nouvelle convention de travail va voir le jour chez Coop, comportant un bon nombre d'améliorations des conditions de travail.
21.10.2025, 08:3021.10.2025, 08:50

Les partenaires sociaux du détaillant Coop se sont mis d'accord sur une nouvelle convention collective de travail. Elle prévoit une hausse des salaires minimaux, des horaires de travail réduits, un soutien accru pour la garde d'enfants et des congés parentaux plus longs. Les négociations salariales de cette année n'ont par contre pas abouti.

La nouvelle CCT est le résultat de négociations fructueuses, ont indiqué mardi les partenaires sociaux Unia, Syna, la Société suisse des employés de commerce, l'Association des employés Coop et Coop.

Contributions pour la garde d'enfants

Le salaire minimum passe à 4300 francs et le salaire de référence après deux ans de formation initiale à 4400 francs par mois. Le salaire de référence après trois et quatre ans de formation professionnelle est désormais de 4500 et 4700 francs.

La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie

Le congé parental en cas de naissance ou d'adoption est désormais de 20 jours. Coop prend désormais en charge l'intégralité du congé pour s'occuper d'un enfant gravement handicapé. Les employés dont le salaire mensuel ne dépasse pas 5300 francs peuvent demander des contributions pour la garde d'enfants.

La durée quotidienne du travail est réduite à 12 heures maximum, pauses et heures supplémentaires comprises. Les apprentis bénéficient de deux semaines de congé jeunesse avec salaire complet.

Adaptations individuelles

En revanche, Coop et les représentants des salariés ne sont pas parvenus à s'entendre lors des négociations salariales. Les syndicats, l'Association suisse des employés de commerce et l'Association des employés réclamaient des augmentations salariales générales pour tous les collaborateurs.

Selon les informations disponibles, Coop a rejeté cette demande et s'est prononcé pour des adaptations individuelles. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Une influenceuse américaine s'extasie devant la Coop
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
Le bitcoin retrouve des couleurs
La célèbre cryptomonnaie poursuit son redressement. Elle s'échangeait à 111 000 dollars ce lundi vers 14 heures.
Le bitcoin continuait de se redresser lundi après sa récente chute sous les 104 000 dollars. La reine des cryptomonnaies profitait de l'amélioration des marchés financiers.
L’article