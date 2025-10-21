averses éparses10°
Les offres d'assurances-maladie de La Poste et Coop interrogent

«Ils sont sérieux?»: La Poste et Coop proposent des assurances

Par un mail, La Poste tente de pousser des dizaines de milliers de clients à souscrire une assurance auprès de certaines caisses-maladie. Cela pose problème, mais ce n’est pas un cas isolé. La CSS attire les clients avec des Superpoints Coop, KPT avec de l’argent.
21.10.2025, 05:3121.10.2025, 05:31
Stefan Ehrbar, Florence Vuichard / ch media

Changer de caisse-maladie? «Nous vous aidons». Cette promesse ne vient pas d’un professionnel de l’assurance ni d’un expert en santé, mais de La Poste. Dans un mail adressé aux clientes et clients, l’entreprise publique promet un conseil personnalisé «sans pression». Celui-ci serait «gratuit et simple» et assuré par des «conseillers compétents».

«Ils sont sérieux?», s’étonne une lectrice qui a reçu le fameux courriel. Elle figurait sur la liste de diffusion de La Poste parce qu’elle utilise les services électroniques du groupe. Que La Poste, en tant qu’entreprise publique, fasse la promotion de caisses-maladie lui paraît problématique. En réalité, l’offre est moins objective qu’elle n’en a l’air: La Poste ne propose que des rendez-vous avec Assura, Sympany et Groupe Mutuel. Ces caisses ayant loué des espaces dans les bureaux de poste.

Le mail a été envoyé à près de 100 000 personnes dans les cantons de Berne, Zurich, Saint-Gall et Neuchâtel, vivant à proximité d’une «agence conseil» de La Poste, explique le porte-parole Patrick Stöpper. Il s’agit des 40 bureaux où les trois caisses citées – ou certaines d’entre elles – sont présentes.

Est-ce légal?

Que La Poste ne propose que ces trois caisses est indiqué sur le site web lié dans le mail, précise le communicant. Néanmoins, il reconnait le problème:

«Nous comprenons toutefois que l’email marketing puisse prêter à confusion»

En interne, La Poste étudie comment elle peut «continuer à assurer une communication transparente» dans ce contexte.

L’offre est conforme à la loi, insiste Patrick Stöpper. La Poste n’agit pas en tant que courtier, mais comme «intermédiaire lié». Le mail n’a été envoyé qu’aux clientes et clients ayant accepté de recevoir des publicités liées à La Poste via les applications en ligne. Que l’intermédiation d’une assurance maladie soit considérée comme «liée à La Poste» n’est cependant pas évident pour tous.

La collaboration de l’entreprise publique avec les caisses-maladie a déjà suscité des critiques par le passé. Il y a deux ans, CH Media, éditeur de watson, rapportait le cas d’une employée de La Poste ayant recommandé une assurance Assura à un client, parce qu’elle avait constaté que ce dernier envoyait un courrier recommandé à une autre caisse. La Poste confirmait alors que ses employés devaient informer la clientèle des offres des caisses partenaires.

Des offres similaires sont proposées par La Poste pour l’assurance juridique ou les services administratifs. Etant donné l’ampleur du marché, la concurrence pour attirer de nouveaux clients est particulièrement rude.

Des points Coop en échange d’une offre CSS

Cela se voit également dans une campagne marketing récente de la CSS, en partenariat avec le détaillant Coop. Plusieurs détenteurs de Supercard ont reçu ces derniers jours plusieurs mails de Coop avec une offre spéciale: toute personne demandant une offre CSS reçoit 555 «Superpoints».

Cela correspond à une valeur marchande d’environ 5,55 francs. «Cela semble un bon deal», indique le mail de Coop. La stratégie de la CSS est probablement de faire accepter rapidement l’offre aux personnes ayant déjà pris le temps de la remplir, manifestement à la recherche d’une nouvelle caisse. Même ceux qui ne profiteront pas des points Super ont été pris en compte dans le calcul.

Le détail sur les flux financiers entre CSS et Coop n’est pas communiqué, indique la porte-parole Sina Gebel. Et elle affirme que que la coopération aurait été «très bien perçue» par les clients ces dernières années.

Des incitations financières sont également proposées par Atupri et KPT, en partenariat avec la banque digitale Neon. Les clients qui demandent une offre de ces caisses reçoivent 20 francs sur leur compte – «même si vous n’acceptez aucune des offres», promet Neon dans son mail.

La campagne se poursuit jusqu’à fin novembre. D’ici là, il est possible de changer de caisse de base. Les caisses misent sur les services de La Poste, les Superpoints, les primes en espèces, mais aussi sur la publicité à la télévision et sur les réseaux sociaux. De nombreux assurés consultent également des comparateurs – supposément indépendants. Mais ceux-ci ne sont pas toujours neutres: en 2023, leTages-Anzeiger rapportait que Comparis avait retiré une petite caisse de son comparateur parce qu’elle refusait de lui reverser des commissions.

