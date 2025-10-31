Du changement au sein de la direction générale de Coop (image d'archives). Image: Keystone

Ça bouge à la tête de Coop

Le détaillant procède à deux changements au sein de sa direction générale. Il nomme un chef du négoce et un directeur logistique.

Le géant de la grande distribution Coop a procédé à deux nominations au comité exécutif du groupe, plaçant l'actuel directeur logistique Daniel Hintermann, 55 ans, au poste de chef du négoce («trading»). Il remplacera ainsi Daniel Stucker au 1er juin 2026.

Daniel Hintermann Image: Coop

Agé de 49 ans, Philipp Wegmüller reprendra pour sa part la division Logistique à la même date et intégrera ainsi la direction générale de la coopérative bâloise, rapporte cette dernière vendredi. Jusqu'à présent, il était à la tête de la société Railcare, filiale de Coop spécialisée dans la logistique de transport.

Daniel Stucker va prendre sa retraite en avril 2027, après 26 années passées au sein du groupe rhénan. Une fois la transition avec son successeur terminée, il se consacrera à «des projets stratégiques» chez Coop jusqu'à son départ en pension. (jzs/ats)