Economie
Coop

Ça bouge à la tête de Coop

Du changement au sein de la direction générale de Coop (image d&#039;archives).
Du changement au sein de la direction générale de Coop (image d'archives).Image: Keystone

Ça bouge à la tête de Coop

Le détaillant procède à deux changements au sein de sa direction générale. Il nomme un chef du négoce et un directeur logistique.
31.10.2025

Le géant de la grande distribution Coop a procédé à deux nominations au comité exécutif du groupe, plaçant l'actuel directeur logistique Daniel Hintermann, 55 ans, au poste de chef du négoce («trading»). Il remplacera ainsi Daniel Stucker au 1er juin 2026.

Daniel Hintermann, coop
Daniel HintermannImage: Coop

Agé de 49 ans, Philipp Wegmüller reprendra pour sa part la division Logistique à la même date et intégrera ainsi la direction générale de la coopérative bâloise, rapporte cette dernière vendredi. Jusqu'à présent, il était à la tête de la société Railcare, filiale de Coop spécialisée dans la logistique de transport.

Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques

Daniel Stucker va prendre sa retraite en avril 2027, après 26 années passées au sein du groupe rhénan. Une fois la transition avec son successeur terminée, il se consacrera à «des projets stratégiques» chez Coop jusqu'à son départ en pension. (jzs/ats)

Une influenceuse américaine s'extasie devant la Coop
Video: extern / rest
