Les bananes sont une excellente source d’énergie, riches en minéraux essentiels, et leur saveur sucrée séduit de nombreux consommateurs. Pourtant, elles sont radioactives.

Souvent considérées comme une collation saine et naturelle, les bananes regorgent de minéraux et de vitamines, dont le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, ainsi que les vitamines E, C, B2 et B6. Certaines personnes en consomment quotidiennement, sans savoir qu’elles contiennent aussi une infime quantité de radioactivité.

En effet, les bananes sont riches en potassium, et une petite fraction de cet élément – l’isotope potassium-40 – émet de faibles radiations. Ce phénomène est d’ailleurs si connu qu’il a donné naissance à une unité de mesure appelée le «Banana Equivalent Dose» (BED), utilisée pour illustrer de manière compréhensible les niveaux de radiation.

Pourquoi les bananes sont-elles radioactives?

Chaque banane contient environ 0,4 gramme de potassium, dont 0,01% est du potassium-40. Cela signifie qu’une banane moyenne émet environ 12 becquerels (Bq) de radiations bêta et gamma. Ces niveaux sont cependant si faibles qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé. D’ailleurs, le corps humain lui-même est légèrement radioactif, car il contient naturellement du potassium-40 et d’autres radionucléides.

Même en consommant une ou deux bananes par jour, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Selon les experts, il faudrait théoriquement ingérer environ 200 000 bananes par an – soit près de 550 par jour – pour atteindre une dose de radiation considérée comme critique pour les travailleurs exposés aux radiations. Une telle consommation serait cependant bien plus dangereuse pour d’autres raisons avant même d’atteindre ce seuil.

Ces autres aliments naturellement radioactifs

Les bananes ne sont pas les seuls aliments à contenir des radionucléides naturels. D’après l’Office bavarois de la santé et de la sécurité alimentaire, plusieurs produits de notre alimentation quotidienne présentent également une radioactivité naturelle.

En Allemagne, l’exposition moyenne aux radiations d’un individu est d’environ 2,1 millisieverts par an, dont 0,3 millisieverts proviennent des radionucléides présents dans les aliments. Ce phénomène étant totalement naturel, il ne peut être modifié.

Une radioactivité omniprésente

Il est important de rappeler que la radioactivité fait partie intégrante de notre environnement. Elle provient de substances naturelles présentes sur Terre depuis sa formation, notamment le potassium-40, l’uranium-235 et l’uranium-238. Ces éléments se désintègrent au fil du temps, donnant naissance à d’autres isotopes comme le radon-222, le radium-226 ou le thorium-232. De plus, certains radionucléides, tels que le tritium (H-3) et le carbone-14 (C-14), se forment en permanence dans les couches supérieures de l’atmosphère sous l’effet des rayonnements cosmiques.

Ainsi, bien que le mot «radioactif» puisse sembler alarmant, la radioactivité naturelle fait simplement partie de notre quotidien, y compris dans notre alimentation.

Traduit et adapté par Noëline Flippe