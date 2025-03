Pourquoi les menaces de Trump privent les Américains de vin italien

Le syndicat a estimé qu'au cours de la première présidence Trump, les droits de douane imposés ont entraîné une baisse de 15% des exportations de fruits, de 28% pour les viandes et les poissons transformés, de 19% pour les confitures et de 20% pour les liqueurs. (jas/ats)

Mardi, la Fédération des vins et spiritueux (Federvini) a estimé que les droits de douane américains menaçaient potentiellement près de 40 000 entreprises et 460 000 employés et leurs familles, tout en mettant en danger l'ensemble de la chaîne de production avec des exportations annuelles de 10 milliards d'euros.

Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 200% sur le vin européen et d'autres boissons alcoolisées, dans le cadre d'une guerre commerciale avec l'Union européenne et d'autres partenaires commerciaux clés.

Comment Trump risque de bouleverser les prix de l'immobilier suisse

Après avoir été au plus bas, les taux d'intérêt se remettent à grimper. Le chaos causé par Donald Trump est-il la seule raison à cela? En tout cas, ce changement risque d'impacter les loyers et les prix de l'immobilier.

Les taux d'intérêt remontent soudainement en Suisse: pour les emprunts d'Etat à dix ans, ils ont grimpé en flèche, passant d'un peu plus de 0,2% en décembre à presque 0,8% aujourd'hui. Les nouveaux taux sont donc quasiment quatre fois plus élevés. Les marchés exagèrent-ils et ce pic va-t-il bientôt disparaître? Ou le chaos autour de Donald Trump conduit-il à des taux d'intérêt durablement plus élevés? Et quelles sont les conséquences pour la décision à venir de la Banque nationale suisse en mars?