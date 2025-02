Tarifs douaniers: l'économie suisse entre observation et inquiétude

Les associations économiques suisses observent avec plus ou moins d'inquiétude les droits de douane décrétés par le président américain Donald Trump. Si la Suisse dispose de certains avantages, les politiques doivent se montrer pro-actifs.

Avec les droits de douane, beaucoup de choses deviennent plus chères, en particulier aux Etats-Unis, et si l'économie américaine devait marquer le pas, cela aurait également des conséquences pour la Suisse, relève lundi le directeur de l'association Swissmem Stefan Brupbacher dans une interview avec Blick.

Et d'ajouter que les entreprises suisses ayant des filiales en Chine ou au Mexique seraient particulièrement touchées.

«Tout le monde n'a pas la possibilité de répercuter les droits de douane sur les clients américains» Stefan Brupbacher

Dans les secteurs très concurrentiels comme l'industrie automobile, la pression sur les sous-traitants pourrait notamment augmenter.

Risque d'escalade

Les éventuelles mesures de rétorsion représentent un véritable risque pour la Suisse, souligne Scienceindustries dans une prise de position transmise à l'agence AWP. Et d'avertir que de telles mesures pourraient considérablement perturber les chaînes d'approvisionnement établies.

Ces mesures représentent un risque pour la Suisse d'une part parce qu'elles réduiraient la croissance mondiale, d'autre part parce que la Suisse pourrait être une victime collatérale comme ce fut le cas pour les mesures européennes visant les importations d'acier et d'aluminium, a expliqué à Keystone-ATS Jan Atteslander, responsable du département économie extérieure chez economiesuisse.

En 2018, l'UE a adopté des mesures de sauvegarde ciblant l'importation de certains produits en acier, en réaction à l'instauration par les Etats-Unis de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Un droit de sauvegarde de 25% s'applique sur les importations dépassant certains contingents. Les importations d'acier en provenance de Suisse sont également affectées.

Pour l'association de la chimie et la pharma, si l'UE décidait de mesures de rétorsion qui concerneraient également la Suisse, cela réduirait l'approbation de la population pour les Bilatérales III. Cela aurait des conséquences «désastreuses» car l'UE est la principale partenaire commerciale de la Suisse.

La Suisse, un important investisseur

La Suisse dispose de certains avantages, rappellent les associations économiques. Début 2024, elle a supprimé tous les droits de douane sur les importations de produits industriels. La Suisse est en outre un important investisseur aux Etats-Unis, où ses entreprises créent des emplois qualifiés. Dans le domaine de la recherche et du développement, elle se classe même en 3e position, précise M. Atteslander.

La Confédération doit désormais souligner l'importance de ces relations vis-à-vis des États-Unis et prévenir d'éventuels malentendus, exige Swissmem. Il s'agit d'intensifier les échanges non seulement avec les Etats-Unis mais aussi avec les pays qui pourraient prendre des mesures de rétorsion qui toucheraient la Suisse, souligne Sciencesindustries.

Pour l'Union suisse des arts et métiers (usam) également, il faut intensifier le dialogue avec les Etats-Unis non seulement par la voie diplomatique mais aussi dans le cadre de l'AELE. A plus long terme, la Suisse doit continuer de s'efforcer de conclure des accords de libre-échange. La Suisse a discuté à plusieurs reprises d'un tel accord avec les Etats-Unis, mais les tentatives ont échoué, rappelle la faîtière.

Le contact avec la première administration Trump était très bon, souligne M. Atteslander. Un point aussi relevé par le Département fédéral de l'économie, qui veut poursuivre dans cette voie. Il cherche le dialogue avec la nouvelle administration américaine afin de renforcer encore la relation bilatérale, a-t-il fait savoir à Keystone-ATS.

Le président américain Donald Trump a décrété samedi des droits de douane sur des produits provenant du Mexique, du Canada et de Chine. Lundi, Donald Trump a suspendu d'un mois leur application pour le Mexique après un échange avec la présidente mexicaine. Il doit également s'entretenir avec le Premier ministre canadien plus tard dans la journée. (ats)