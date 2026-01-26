faible pluie
Economie
Donald Trump

L&#039;or passe la barre historique des 5000 dollars.
Image: KEYSTONE

L'or passe la barre historique des 5000 dollars à cause de Trump

Boosté par les tensions politiques actuelles, le prix du métal jaune ne cesse de grimper. Ce lundi, il a dépassé la barre des 5000 dollars pour la première fois de son histoire.
26.01.2026, 06:1026.01.2026, 06:10

L'or a dépassé dimanche la barre des 5000 dollars pour la première fois de son histoire, profitant de son statut de valeur refuge face aux incertitudes géopolitiques, commerciales et monétaires suscitées par le président américain. En parallèle, le dollar s'affaiblit.

Le prix du métal jaune progresse sans discontinuer depuis deux ans: l'once (31,1 grammes) valait un peu plus de 2000 dollars en janvier 2024. Vers 00h40, heure en Suisse, il grimpait de 0,93%, à 5029,39 dollars l'once.

Ces troubles font exploser les prix de l'or et de l'argent

Sa progression récente a été soutenue par les tensions autour du Groenland, dont le président américain Donald Trump a dit vouloir s'emparer, menaçant ses alliés européens de taxes douanières en cas d'opposition.

Le relatif apaisement cette semaine au Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR), où Donald Trump a retiré ses menaces de nouveaux droits de douane, n'a pas arrêté l'ascension de l'or. Les cours restent aussi sensibles aux évolutions géopolitiques en Ukraine, à Gaza ou en Iran.

Attaques contre la Fed

Les revirements fréquents du gouvernement américain créent un climat d'incertitude aux Etats-Unis, détournant les investisseurs du dollar et des obligations d'Etat, habituellement considérés comme des valeurs refuges concurrentes de l'or.

Les investisseurs sont «réticents à abandonner» le précieux métal, «au cas où Donald Trump se réveillerait avec une nouvelle idée controversée», explique Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

Cet ennemi de Trump est menacé de poursuites

Les pressions et critiques du locataire de la Maison-Blanche contre la Réserve fédérale (Fed) et son président, Jerome Powell, pour qu'ils abaissent davantage les taux directeurs américains renforcent ces réticences et alimentent la crainte d'une «Fed sous influence», ajoute Stephen Innes, de SPI Asset Management.

L'endettement des Etats

M. Powell a récemment révélé que le ministère de la justice avait ouvert une procédure à son encontre, pouvant conduire à des poursuites pénales. Le patron de la banque centrale a dénoncé sans détour une tentative d'intimider l'institution parce qu'elle ne suit pas «les préconisations du président».

Mais selon Neil Wilson, de Saxo Markets, «un facteur beaucoup plus important» soutient le cours de l'or ces derniers mois: «la dépréciation des devises et l'augmentation du niveau d'endettement» des Etats, «qui se traduisent par une soif insatiable» d'«actifs tangibles», attachés à une valeur concrète.

En d'autres termes, les investisseurs cherchent à sécuriser leur patrimoine en se tournant vers des actifs réels, comme l'or, capables de préserver leur valeur sur le long terme.

D'autres métaux précieux suivent l'envolée de l'or ces derniers mois, dont l'argent, qui a plus que doublé en valeur depuis octobre 2025. (ats)

