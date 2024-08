La Suisse a un énorme potentiel de recyclage dans l'électronique

Les métaux des appareils informatiques recyclés en Suisse suffisent pour fabriquer quatre fois la demande nationale en ordinateurs et 14 fois en smartphones.

Les métaux extraits des appareils informatiques collectés chaque année en Suisse pour être recyclés permettraient de fabriquer quatre fois la demande nationale en ordinateurs portables et 14 fois celle en smartphones. Le spécialiste Swico Recycling l'a indiqué mercredi à l'occasion de ses 30 ans d'activité.

Chaque année, 900 kg de métaux nobles sont récupérés dans les appareils électroniques de la bureautique et du divertissement. L'or et le palladium en font partie, indique Swico Recycling. Parmi les autres matières recyclées, on trouve 21 600 tonnes de métaux industriels comme le fer et le cuivre et 4300 tonnes de matières synthétiques.

Environ 90% des appareils électroniques usagés sont collectés. Or, leur recyclage réduit la dépendance à l'exploitation de matières premières, nuisible pour l'environnement, souligne Swico.

Swico Recycling collecte annuellement 40 000 tonnes de ferraille électronique sur une base volontaire, soit 10 millions d'appareils électroniques en 2023. Mandaté par l'Association économique suisse de la bureautique, de l'informatique, de la télématique et de l'organisation, cette structure est sise à Zurich. (jah/ats)