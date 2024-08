Voici comment recycler correctement les déchets plastiques

Où se débarrasser de son plastique et quelle bouteille va où? Voici notre petit guide pratique.

Commençons par le commencement: en matière de recyclage du plastique, les choses bougent en Suisse. Certes, cela va encore prendre quelques mois, mais une solution nationale se dessine, soutenue par Migros, Coop, Lidl, Aldi et divers autres grands distributeurs.

Jusqu'à ce que cela soit le cas, la relation de la Suisse avec le recyclage du plastique reste compliquée et hétérogène. Selon la commune de résidence, il existe des offres officielles ou privées. Une solution particulièrement appréciée implique des sacs spéciaux qui peuvent être déposés au centre de recyclage local – ou même collectés au domicile. Ces offres sont pour la plupart payantes et ne sont malheureusement pas encore disponibles partout. Mais l'offre augmente. Voici une liste non exhaustive de la manière dont vous pouvez facilement recycler le plastique:

Malgré la palette d'offres constamment croissante, de nombreux Suisses se débarrassent de leurs déchets plastiques chez les grands distributeurs. Chez Migros, Coop, Aldi et autres, il est souvent possible de se débarrasser non seulement des bouteilles en PET, mais aussi des bouteilles en plastique PE.

Pour de nombreux consommateurs, le mystère reste toutefois entier quant à ce qui doit réellement être mis dans cette poubelle. Malheureusement, la réponse n'est pas si simple que ce que l'on pourrait espérer.

Vraiment que des bouteilles dans la poubelle à plastique

Cette bouteille doit être mise dans la poubelle pour bouteilles en plastique. Image: watson

Les poubelles pour bouteilles en plastique installées chez les détaillants sont uniquement pour les bouteilles (lessive, shampooing, etc.). C'est-à-dire des récipients qui peuvent être refermés avec un couvercle.

Important: les pots de yogourt, les emballages de biscuits ou les barquettes de fruits n'ont pas leur place ici – même si un pictogramme correspondant sur l'emballage le suggère (nous y reviendrons plus tard). Ceux qui le font quand même rendent le processus de recyclage plus difficile et plus coûteux, car des travaux de tri et de nettoyage supplémentaires sont nécessaires.

Vraiment que des bouteilles dans la poubelle PET

Il en va de même pour le PET! Divers emballages sont aujourd'hui marqués avec le PET – ou avec le symbole du triangle correspondant et le chiffre 1. Mais là encore, s'il ne s'agit pas d'une bouteille, ne jamais la jeter dans la poubelle-PET.

Du PET impur rend le recyclage plus difficile. Image: shutterstock

Nombre de ces emballages sont certes composés en grande partie de PET, mais ils sont également mélangés à d'autres matières plastiques. Aujourd'hui, le recyclage de ces plastiques multicouches n'est pas encore possible dans la plupart des cas. L'industrie doit donc agir et rendre ces emballages également recyclables.

Le symbole du triangle fait de flèches ne veut pas automatiquement dire «recyclable»

Ce symbole est toujours source de confusion :

Différents symboles pour différentes matières plastiques – et différentes approches de recyclage. bild: shutterstock

Il ressemble aussi souvent à ça:

Image: watson.ch

Même si c'est ce qu'il suggère, ce symbole ne signifie pas que le matériau peut être jeté dans la poubelle de recyclage. Il s'agit simplement d'une norme industrielle indiquant le chiffre du plastique majoritairement utilisé.

En cas de doute , à la poubelle normale

En effet, Swiss Recycle conseille, en cas de doute, d'éliminer actuellement encore le plastique dans les ordures ménagères normales: «Si vous n'êtes pas sûr de la collecte à laquelle appartient le plastique, les ordures ménagères sont toujours la meilleure solution», peut-on lire sur le site Internet.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que même dans les offres de recyclage du plastique, jusqu'à 50% du plastique finit dans l'incinérateur. La raison? Une «utilisation thermique» – c'est ainsi que l'on appelle, de manière quelque peu édulcorée, l'incinération et l'utilisation de la chaleur qui en résulte.

Attention aux bouteilles de lait

De nombreux bacs pour bouteilles en plastique PE sont encore munis d'un pictogramme représentant une bouteille de lait. Cela est devenu obsolète. Certains producteurs de lait sont déjà passés aux bouteilles en PET. Celles-ci sont marquées du signe bleu et jaune PET-Recycling et doivent être recyclées en PET, tout comme les petites bouteilles classiques de 5dl de boissons sucrées.

Quand le PET n'est pas du PET...

Mais il y a aussi le cas inverse: que les bouteilles en PET doivent être jetées dans la poubelle pour PE. Cela concerne les bouteilles de vinaigre, d'huile et de sauce à salade. Elles doivent toutes être jetées dans la poubelle en PE. Les restes d'huile et de vinaigre entraînent des complications lors du processus de lavage et n'ont donc rien à faire dans la collecte du PET.

