Elon Musk a, dès la création de xAI, fait valoir les synergies possibles avec ses autres entreprises. Keystone

Musk va proposer aux actionnaires de Tesla d'investir dans son IA

Le milliardaire américain va organiser «un vote des actionnaires» pour que sa marque de voitures électriques prenne une participation dans sa start-up xAI.

Tesla va soumettre à ses actionnaires un projet d'investissement au capital de la start-up xAI, autre société contrôlée par Elon Musk, a indiqué dimanche l'entrepreneur sur son réseau social X. L'homme le plus riche du monde a répondu à un message d'un internaute suggérant une prise de participation du constructeur de voitures électriques dans le groupe d'intelligence artificielle (IA) xAI, qui a récemment absorbé X.

«Cela ne dépend pas de moi», a écrit Elon Musk. «Si cela tenait à moi, Tesla aurait investi dans xAI il y a longtemps. Nous allons organiser un vote des actionnaires sur le sujet.»

Une nouvelle levée de fonds

Selon le Wall Street Journal, une autre entreprise contrôlée par Elon Musk, SpaceX, va injecter deux milliards de dollars dans xAI, dans le cadre d'une augmentation de capital de 5 milliards. En réponse à un utilisateur de X évoquant l'information du quotidien financier, Elon Musk a estimé que «ce serait formidable», mais devrait être «soumis au conseil d'administration et aux actionnaires».

Le milliardaire a, dès la création de xAI, fait valoir les synergies possibles entre la jeune pousse d'IA et ses deux joyaux SpaceX et Tesla. Selon le Financial Times, l'homme d'affaires cherche à monter une nouvelle levée de fonds, qui valoriserait xAI entre 170 et 200 milliards de dollars.

Le «plus grand super-ordinateur du monde»

Lancé en juillet 2023, xAI cherche à refaire son retard sur ses grands concurrents de l'IA générative, OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) ou Google (Gemini). La start-up a massivement investi dans un gigantesque centre de données à Memphis (Tennessee), qui doit devenir, selon Elon Musk, le «plus grand super-ordinateur du monde». Il a acheté un second terrain tout proche pour créer un autre site.

Les centres de données sont essentiels pour développer et faire tourner les grands modèles d'intelligence artificielle. Selon l'agence Bloomberg, xAI consomme un milliard de dollars de liquidités chaque mois, ses dépenses dépassant, pour l'instant, largement ses revenus.

xAI a mis au point l'assistant d'IA générative Grok, à l'origine d'une série de polémiques. Après une mise à jour, le 7 juillet, le chatbot a, dans certaines de ses réponses, fait l'éloge d'Adolf Hitler, dénoncé des «stéréotypes anti-blancs» sur X ou la représentation «disproportionnée» des juifs à Hollywood.

xAI s'est excusée samedi pour ces messages extrémistes et injurieux, annonçant avoir corrigé les instructions qui avaient mené, selon la société, à ces dérapages. (jzs/ats)