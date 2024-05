182 postes menacés: voici ce que réclament les ouvriers Vetropack

Avant cela, début mars, Vetropack avait activé une procédure de consultation sur l'avenir de l'usine vaudoise. Les représentants du personnel avaient ensuite présenté leurs propositions alternatives à une fermeture. Ils qualifiaient leur dossier de «solide économiquement et innovateur écologiquement», en proposant notamment l'adoption d'une technologie de fusion de verre par oxy-combustion connectée à un générateur d'oxygène. La direction a toutefois écarté cette proposition. (jah/ats)

Vetropack a confirmé mardi la fermeture du site de Saint-Prex, prévue à fin août. Pour la direction, l'usine ne peut plus être rentable. La grande majorité des emplois, 182 postes, vont passer à la trappe.

Les représentants du personnel et des syndicats ont également assisté à ces réunions. Des échanges autour du plan social se sont tenus jeudi après-midi entre les différentes parties. D'autres discussions sont prévues la semaine prochaine, affirme la direction.

De son côté, la direction du groupe a relevé avoir présenté les premiers «éléments clés» de ce plan social. Des indemnités de départ, des primes et des prestations en cas de retraite anticipée figurent parmi les mesures.

En confirmant mardi la fermeture de la verrerie, la direction de l'entreprise a indiqué que les premiers licenciements seraient annoncés prochainement. Or les employés demandent que de «vraies négociations» soient menées au sujet du plan social, et pas uniquement de «simples discussions».

Le personnel de Vetropack s'est mobilisé vendredi après-midi devant l'usine de St-Prex (VD). Une cinquantaine de personnes, accompagnées des syndicats Unia et Syna, ont réclamé l'ouverture de «vraies négociations» sur le plan social.

Plus de «Economie»

Le personnel de Vetropack, accompagné des syndicats Unia et Syna, a manifesté vendredi à Saint-Prex, dans le canton de Vaud, pour réclamer l'ouverture de négociations sur le plan social.

Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse

La Suisse connaît une «pénurie d'enfants» et c'est un sérieux problème

Les plus lus

Bolt, le concurrent d'Uber, débarque en Suisse et voici ce qu'il propose

Après ses scooters électriques, l'entreprise estonienne Bolt lance son service de taxi en Suisse. Le concurrent d'Uber fait ses débuts à Zurich. Le service se distingue par exemple par une fonction juste pour les femmes ou un soutien accru pour les chauffeurs.

Commander un taxi par le biais d'une application à un prix défini, suivre en direct l'endroit où se trouve le véhicule et, à la fin, payer la course dans l'application: ce principe dit de «ride hailing» a été popularisé par la plateforme Uber. Le service américain est actif en Suisse dans neuf villes, dont Zurich, Bâle, Berne et Zoug. Il est désormais confronté à l'arrivée d'un concurrent.