Romande Energie va baisser ses tarifs en 2025

L'alliance de «l'argent et du purin» chancelle

Par ailleurs, le nouveau mode de rétribution des producteurs d'électricité solaire devenant trimestriel «incitera à l'autoconsommation, à la production hivernale et rapprochera le producteur du marché» , souligne Romande Energie. (jch/awp/ats)

Le groupe explique avoir dû acheter de l'électricité à des prix historiques en 2022, en plus de la sécheresse qui avait forcé le groupe à compléter sa production propre insuffisante:

L'énergéticien Romande Energie a annoncé jeudi proposer des tarifs à la baisse pour 2025. La direction l'explique notamment par les prix du marché international «nettement redressés» depuis 2022-2023 et par une année 2024 favorable quant à la pluviométrie.

Plus de «Economie»

On sait combien de gens, en Suisse, ont votre prénom

Les caisses-automatique reculent à l'étranger: et chez Migros et Coop?

Les plus lus

Une étude UBS montre que les caisses de pensions suisses ont progressé

Les caisses de pension suisses ont performé en juillet de 0,8% en moyenne. Leur rendement moyen depuis le début de l'année s'affiche à 5,96%, indique lundi une étude du groupe bancaire UBS.

Le mois dernier, la fourchette de performance de toutes les caisses de pension était de 1,69 point de pourcentage. Le meilleur résultat à 1,61% a été obtenu par une petite caisse de pension avec des actifs sous gestion inférieurs à 300 millions de francs, et le plus mauvais, à -0,08%, par une caisse de pension de taille moyenne avec des actifs sous gestion entre 300 millions et 1 milliard, détaille la publication.