Voici les destinations de vacances les plus populaires chez les Suisses

Les vacances d'été approchent et l'envie d'ailleurs se fait sentir chez les Suisses. Faut-il prendre l'avion pour les plages du Sud, ou oser le Nord cette année? Et qu'en est-il des voyages vers les Etats-Unis? Tour d'horizon des grandes tendances estivales.



Est-ce que les voyages en avion ont repris?



Avant de parler des destinations de vacances, jetons un œil à l'aéroport de Zurich. La honte de prendre l'avion ne semble plus être un sujet. Le nombre de vols reste légèrement en dessous du niveau d'avant la pandémie, mais le nombre de passagers a retrouvé celui des années précédant le Covid.

Les destinations de vacances populaires

On vole donc à nouveau autant qu'avant la pandémie. Et les destinations préférées n'ont pas beaucoup changé non plus. Les agences de voyages et compagnies aériennes interrogées s'accordent toutes à dire que l'Espagne et la Grèce restent les destinations estivales favorites des Suisses. Viennent ensuite l'Italie, Chypre, l'Egypte et la Turquie.

En été, Majorque est l'une des destinations préférées de nombreux Suisses. Image: keystone

Muriel Wolf Landau, directrice de la communication du groupe Hotelplan, explique cette tendance:

«Beaucoup de personnes aspirent à la mer, veulent sentir le sable sous leurs pieds et profiter d'un temps ensoleillé et stable.»

Sonja Ptassek, porte-parole de TUI, confirme également:

«La clientèle suisse recherche en été soleil, plage et mer, de préférence dans la région méditerranéenne»

Le Nord est-il en plein essor?

La Méditerranée reste donc la destination de référence pour les vacances. Mais n'entendait-on pas souvent dire que les Suisses cherchaient à fuir la chaleur en été et préféraient plutôt partir vers le Nord?

C'est vrai, mais cela reste encore à un niveau faible. Edelweiss parle d'une «croissance disproportionnée vers le nord et l'ouest de l'Europe», mais l'Europe du Sud reste clairement en tête. Dertour Suisse constate une demande accrue pour le Nord, avec une popularité particulière pour la Laponie finlandaise.

Ceux qui préfèrent les vacances actives pourraient aussi se rendre en Scandinavie en été. Image: Shutterstock

Ceux qui préfèrent des vacances d'été plus actives se dirigent plutôt vers le nord. C'est ce qu'explique Muriel Wolf Landau, porte-parole de Hotelplan:

«Des destinations comme le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège et l'Islande sont particulièrement prisées par notre clientèle. Ces lieux de vacances au nord séduisent par leur diversité impressionnante: randonnée, canoë, moments de détente au bord de l'eau ou découvertes culturelles adaptés pour les actifs, les familles avec enfants ainsi que les vacanciers jeunes et plus âgés.»

Les clients de Knecht Reisen ont aussi découvert la Finlande, la Norvège et la Suède. Mais pas forcément uniquement en été. Le porte-parole Matthias Reimann remarque en outre:

«Aujourd'hui, des destinations comme les îles Féroé, l'Islande, Svalbard, Spitzberg et le Groenland sont également très demandées et appréciées du public suisse»

Pourquoi pas des vacances au Svalbard? Image: Shutterstock

Les croisières dans le nord sont souvent appréciées en été. Toutefois, lui aussi nuance:

«Malgré cela, de nombreuses familles continuent de manifester un vif intérêt pour les vacances balnéaires en Méditerranée»

Une demande accrue pour les destinations du Nord est également constatée par l'un des plus grands prestataires en ligne de maisons et appartements de vacances. Dieter Rumpel, CEO d'e-domizil, explique:

«Nous attribuons cela aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes en Méditerranée, mais aussi au positionnement actuel de ces destinations autour des thèmes de la durabilité et de la nature.»

Voici les petites destinations tendance

Les îles du Nord comme le Svalbard ou le Groenland sont donc quelque peu devenues tendance. Cela se confirme également du côté de la compagnie Edelweiss, comme l'explique son porte-parole Andreas Meier:

«Les nouvelles liaisons estivales vers Kittilä (Finlande) ou le vol raccourci vers Akureyri (Islande) suscitent un intérêt croissant.»

La compagnie aérienne observe également un intérêt croissant pour des destinations comme Tivat (Monténégro), Varna (Bulgarie) ou Ponta Delgada (Portugal). Selon Hotelplan, la Géorgie constitue en 2025 un bon plan encore méconnu, qui offre des températures un peu plus fraîches.

Vue de l'église orthodoxe de Donja Lastva à Tivat. Image: Shutterstock

Airbnb constate également qu'avec Portimao (Portugal) en troisième position de son classement, une destination encore relativement peu connue figure parmi les préférées des Suisses. Ce qui frappe aussi la plateforme de location de vacances:

«Les demandes de réservation dans les régions rurales ont augmenté de 25% par rapport à l'été 2024»

Et qu'en est-il des Etats-Unis?

Les Etats-Unis ont récemment fait parler d'eux dans les médias, en tant que destination de voyage, ou justement comme pays que l'on préfère éviter. La situation politique et certains témoignages concernant les contrôles aux frontières semblent en avoir dissuadé plus d'un.

Le spécialiste de l'Amérique du Nord Para Tours n'observe aucun changement pour l'été 2025, comme l'écrit Samuel Renggli sur demande. Il précise toutefois:

«Pour 2026, nous constatons une certaine retenue. Il est cependant encore trop tôt pour dresser un tableau complet, car la majorité des réservations ne se font généralement qu'en automne ou en hiver.»

Une nature grandiose comme celle du parc national de Sequoia continue d'attirer les Suisses aux Etats-Unis. Image: keystone

Chez Edelweiss et Swiss aussi, les réservations pour l'été sont bonnes, atteignant d'ici décembre à peu près le niveau de l'année précédente. Swiss nuance toutefois:

«Pour les voyages estivaux vers les Etats-Unis, nous constatons actuellement encore certaines lacunes dans les réservations.»

La situation est plus marquée chez Dertour, comme l'indique le porte-parole Stephan Kurmann:

«Au cours des derniers mois, nous avons enregistré une baisse de la demande pour les voyages aux Etats-Unis d'environ 15% par rapport à l'année précédente»

Hotelplan évoque également une baisse de la demande, tout en précisant que les Etats-Unis restent malgré tout l'une des destinations les plus prisées.

TUI parle d'un «comportement de la demande plus dynamique qu'en 2024», et précise que l'évolution des réservations pour l'automne et l'hiver est encore à l'étude. Chez Knecht Reisen, un léger glissement des réservations des Etats-Unis vers le Canada s'est confirmé ces dernières semaines.

De plus en plus en automne?

On entend souvent dire que les températures de plus en plus élevées dans la région méditerranéenne entraînent un déplacement des vacances vers l'automne. TUI confirme cette tendance aux «secondes vacances» automnales, qui représentent une alternative attrayante à l'été:

«En automne, les températures diurnes sont généralement plus agréables qu'en été et l'eau reste encore chaude.»

Prolonger l'été par un voyage en Méditerranée à l'automne est une tendance de plus en plus répandue. Image: www.imago-images.de

Knecht Reisen observe également cette tendance depuis plusieurs années:

«Alors que, pour de nombreuses familles, les vacances d'été étaient longtemps une période de voyage incontournable, les vacances d'automne sont devenues également une période de réservation solide pour les agences de voyages et les vacanciers.»

Traduit et adapté par Noëline Flippe