Pourquoi UBS voit des perspectives sombres pour l'industrie suisse

Par contre, les exportations des secteurs chimique et pharmaceutique ne devraient pas trop souffrir et l'appréciation du franc ne devrait pas peser sur la dynamique de croissance.

Dans ce contexte difficile, les branches économiques sont différemment touchées et l'industrie des machines, des équipements électriques et de la métallurgie (MEM) risque d'en faire les frais. UBS insiste:

«Confrontés à une faible demande, les entreprises du secteur manufacturier ont continué à réduire leurs achats», alors que les stocks de biens achetés et finis ont reculé. UBS et procure.ch avaient alors anticipé:

Face au renchérissement du franc et la montée du protectionnisme, l'industrie manufacturière suisse est à la peine, particulièrement le secteur des machines, des équipements électriques et de la métallurgie. Des suppressions de postes sont à craindre, mais le repli de l'emploi pourrait être contenu. Alessandro Bee, économiste chez UBS, dans une étude publiée mardi, détaille:

A cause de la force du franc et la tendance au protectionnisme, l'industrie manufacturière suisse devrait connaître des difficultés, selon la grande banque Suisse.

Les chaussures de Federer coûtent 18 francs à fabriquer et sont vendues 190

Roger Federer en fait la publicité, il s'agit d'une entreprise suisse: les gens n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour acheter des chaussures On. Une nouvelle enquête remet en question le bien-fondé de leur prix.

Les chaussures On jouissent d'une grande popularité en Suisse. Notamment parce que le héros national et la légende du tennis Roger Federer est le visage de l'entreprise de chaussures. Elles sont présentées sur le site Internet avec des slogans tels que «Inspirées par les athlètes» et «Propulsées par la technologie suisse». Les prix sont donc très élevés: il faut débourser entre 190 et 250 francs pour les sneakers. Certains modèles coûtent même jusqu'à 445 francs.