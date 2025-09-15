bien ensoleillé25°
Tekoe fait faillite et disparaît des gares CFF

La chaîne de thé Tekoe a fait faillite.
Clap de fin pour Tekoe.Image: Facebook

Cette boutique emblématique des gares CFF a fait faillite

Tekoe, spécialiste dans la vente de thé et autres infusions à l'emporter, met la clé sous la porte. L'enseigne avait vu le jour à la gare de Lausanne en 2004.
15.09.2025, 14:3815.09.2025, 14:38
Clap de fin pour Tekoe: l'enseigne aux emblématiques pots verts est en faillite depuis la mi-août, révèle 20 minutes ce lundi.

Sur le site moneyhouse.ch, le spécialiste du thé à l'emporter, très présent dans les gares suisses, apparaît en effet liquidation. Son site internet n'est également plus disponible.

Selon 20 minutes, ses deux boutiques lausannoises sont fermées depuis plusieurs semaines. À Berne, une pancarte indiquant une fermeture définitive est visible sur la vitrine de l'enseigne.

Jusqu'à dix boutiques en Suisse

Contactée par nos confrères, l'entreprise n'a pas confirmé l'information. Mais sur Instagram, elle a posté l'article du journal accompagné de la date «18.08.2025», comme pour préciser sa date de fin.

Selon 20 minutes, des commandes passées via le site internet de l'enseigne et déjà payées n'ont pour l'heure toujours pas été honorées.

Basée à Pully (VD), Tekoe avait ouvert sa première boutique à la gare de Lausanne en 2004. Elle a compté jusqu'à dix boutiques en Suisse. Par le passé, elle a également été présente à l'étranger, notamment à Paris. (jzs)

