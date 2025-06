«Peace tea», c'est bon ou pas? montage watson

On a testé le nouveau thé froid vendu chez Coop: «C'est méga-chimique»

De nouveaux thés froids sont présents sur les étalages de la Coop depuis quelques semaines. On les a testés. Verdict? De «beeeerk» à «passable».

Plus de «Société»

Vous les avez peut-être aperçus sur les étagères de la Coop: les «Peace tea». Ce nouveau thé froid produit par la Coca Cola company se distingue de l'autre marque de l'entreprise, Fuze Tea, par un mélange de thé et de maté, surfant sur la mode du moment.

«Les boissons contiennent 75 mg de caféine et combinent du thé noir avec du yerba maté, de l'extrait de grains de café vert et des arômes naturels de fruits» Coca Cola company communiqué

Vendues à 1,80 franc «en exclusivité chez Coop, Coop Pronto et Valora» depuis le 19 mai, les canettes présentent quatre goûts: citron (lively lemon), mangue (mighty mango), pêche (punchy peach) et baies des bois (berry boost). La Suisse est le deuxième pays où Coca Cola tente de vendre ces boissons, après les Etats-Unis, où elles existent depuis 2009.

Bon, et alors, ça vaut quoi? La rédaction de watson a goûté ces petites bombes sucrées (20g de sucre pour 50dl) et donne son avis, ainsi que sa note sur 10 (le zéro, c'est du pipi, le 10, c'est le thé froid de la Migros).

Lively lemon

On commence par le goût classique: citron. Lively lemon (citron vigoureux) divise parmi la rédaction. Il y a ceux qui pensent que c'est «pas mal», même si «assez quelconque», mais d'autres n'apprécient pas beaucoup.

«Cette boisson a le goût de la déception» Saïnath

«C'est amer et trop sucré en même temps, ça sent trop l'édulcorant», estime Harold. Il ajoute: «Il y a trop de concurrence sur le goût citron pour que celui-ci se démarque».

«C'est super écœurant» Noémie

Note moyenne: 4,6/10

Punchy peach

L'autre goût de référence, la pêche. Punchy peach (la pêche qui a du punch) divise également, mais dans l'autre sens. «C'est meilleur, mais ça a quand même le goût de médicament», lâche Saïnath.

«Ça sent le bonbon qui a fondu au soleil» Noémie

«Il y a cet arrière-goût d'aspartame», noté-je. Notre rédacteur en chef est plus critique encore:

«C'est un manque de respect envers le thé froid» Fabien

Et Alberto, il en pense quoi?

«Beeeeeeerk» Alberto

Note moyenne: 3,5/10

Mighty mango

On part dans un goût plus exotique avec mighty mango (la puissante mangue). Cette fois-ci, les avis sont quelque peu plus positifs. «On dirait un peu du jus de fruits industriel, genre Oasis», estime Saïnath.

«Pas mauvais, mais ce n'est toujours pas du thé froid» Harold

Perso, ce petit goût acidulé, je n'aime pas trop. Mais c'est la moins pire des quatre boissons, et à décapsuler un chaud jour d'été, pourquoi pas?

Note moyenne: 5,4/10

Berry boost

Ambiance plus locale avec berry boost (le boost des baies). Alors, ce dernier thé froid va-t-il nous surprendre en bien et faire remonter les notes des autres? C'est raté. A peine la canette décapsulée, c'est la grimace.

«Ca sent le dentifrice à la fraise» Saïnath

«On dirait une de ces pastilles pour la gorge qu'on fait fondre dans l'eau», ajoute Harold. «Ils sont au courant que la tendance, c'est de faire des boissons naturelles?», se demande notre rédacteur en chef.

«C'est méga-chimique» Noémie

Bon, c'est un échec. «On devrait appeler ça "pisse tea"», lâche un membre bien connu de la rédaction.

Note moyenne: 0,8/10

On aura bu un tiers de la canette. Le reste aura fini dans l'évier. Désolé, les poissons.