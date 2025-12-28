Au lieu d'atterrir dans la tirelire, l'argent de poche est de plus en plus souvent versé sur le compte jeunesse. Image: Getty

Comptes jeunesse: on sait quelles banques suisses sont les meilleures

Une comparaison des différentes offres bancaires montre où les jeunes clients bénéficient des meilleures conditions et où leur argent fructifie le plus.

Meret Häuselmann et Zoe Gwerder (données) / ch media

Il arrive un moment où la tirelire ne suffit plus pour stocker l’argent reçu en cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Pour les parents comme pour les enfants, la question se pose alors: où placer cet argent?

Grâce aux intérêts souvent supérieurs à la moyenne sur les comptes épargne jeunesse, il est possible de commencer à économiser tôt, du moins en théorie. Dans les faits, ce calcul n’est pas toujours avantageux.



Il peut arriver que, 18 ans plus tard, le solde sur le compte bancaire soit inférieur au montant initialement déposé, même si l’argent n’a jamais quitté la même banque. C’est ce que montre notre analyse (méthodologie à la fin de l'article) des offres proposées par les plus grands établissements financiers suisses.

Pourquoi les comptes jeunesse existent-ils?

La plupart des banques proposent des comptes épargne jeunesse depuis longtemps, souvent depuis les années 1990. Plusieurs offres destinées aux jeunes ont été remaniées ou relancées ces dernières années, et ce n'est pas surprenant: les adolescents et les jeunes adultes constituent un groupe cible particulièrement attractif pour les banques, puisqu'il s'agit du seul groupe de clients qui ne doit pas être débauché auprès de la concurrence.

De plus, fidéliser une clientèle dès le plus jeune âge offre un fort potentiel. L’enfant devenu adulte peut rester client de la même banque en tant que millionnaire, propriétaire ou entrepreneur, et attirer ensuite ses propres enfants, assurant ainsi la génération suivante de clients.

Nils Hafner, professeur spécialisé dans la relation client au sein du secteur financier à la Haute école de Lucerne, explique:

«Les études montrent que le choix de la banque pour ouvrir son premier compte dépend souvent de la recommandation des parents»

«La culture financière est encore peu développée chez de nombreux jeunes. Quand les parents recommandent une banque ou qu'un collègue fait part de ses bonnes expériences avec une banque, cela compte plus que le taux d'intérêt ou les rabais proposés.»

Pour qui un tel compte est-il avantageux?

Les comptes jeunesse sont intéressants autant pour les banques que pour les jeunes qui les utilisent. Les offres sont généralement gratuites, incluent souvent des réductions ou des avantages pour des activités de loisirs, et offrent presque toujours des intérêts nettement plus avantageux que les comptes standards.

Les différences sont particulièrement importantes pour les comptes épargne: les taux d'intérêts des comptes épargne jeunesse sont facilement 10 fois plus élevés que ceux de leurs équivalents classiques, comme chez la Banque cantonale de Lucerne (0,2% au lieu de 0,02%) ou la Banque Migros (0,5% au lieu de 0,05%). La Banque Cler présente la différence la plus importante: le compte épargne jeunesse offre un taux d'intérêt 14 fois plus élevé que le compte épargne pour adultes (0,7 % au lieu de 0,05 %).

En revanche, les taux d'intérêt des comptes jeunesse privés s'alignent sur le contexte actuel des taux bas: à la Banque cantonale d'Argovie, à la Banque cantonale de Zurich et à la Banque Raiffeisen, les jeunes clients ne perçoivent aucun intérêt sur leur compte privé, tandis que plusieurs banques proposent des taux d'intérêt de 0,1%. Il existe toutefois de grandes différences entre les banques en ce qui concerne les taux d'intérêt des comptes privés et des comptes épargne.

Quels sont les autres avantages inclus?

Aucune des banques interrogées ne prélève de frais de gestion de compte, mais les services ne sont toutefois pas entièrement gratuits. Plusieurs banques facturent des frais pour les retraits d'espèces aux bancomats n'appartenant pas à la banque, en Suisse comme à l'étranger.

Seules trois banques renoncent à tous les frais de retrait en Suisse et à l'étranger pour les jeunes:

Valiant.

Postfinance.

La Banque cantonale d'Argovie.

Huit des onze banques analysées proposent également à leurs jeunes clients des avantages en dehors des services financiers. Raiffeisen propose, par exemple, des réductions sur des concerts, des forfaits de ski, et des entrées gratuites dans des musées. Les banques cantonales proposent quant à elles toute une gamme d'avantages via l'offre «Stu», allant des livres au café en passant par des entrées dans des parcs aquatiques.

Jusqu'à quel âge les avantages persistent-ils?

Outre le taux d'intérêt et le type d'avantages supplémentaires, les offres examinées se distinguent principalement par l'âge maximal jusqu'auquel les comptes jeunesse sont proposés.

Il y a dix ans d'écart entre la banque qui propose l'âge maximal le plus bas (Banque Cler, 20 ans) et celle qui propose l'âge maximal le plus élevé (Banque cantonale de Zurich, 30 ans). Sept des onze banques analysées prolongent leur offre pour les étudiants jusqu'à l'âge maximal de 30 ans.

L'âge minimum pour ouvrir un compte jeunesse est de 12 ans dans la plupart des banques, seules deux banques n'ont pas fourni d'informations à ce sujet. La Banque cantonale de Saint-Gall n'impose aucun âge minimum, ce qui signifie qu'un compte jeunesse SGKB est accessible aux étudiants pendant 30 ans. Les établissements financiers ne communiquent pas le nombre de jeunes clients qui restent chez eux après être passés à un compte privé et d'épargne classique.

Pourquoi la fidélité peut coûter cher

Un calcul d'exemple montre les conséquences financières que peuvent avoir les différents taux d'intérêt sur le compte épargne, la durée maximale du compte jeunesse et les frais de gestion ultérieurs.

Il se base sur le cas d'une personne dont les parents ouvrent un compte jeunesse dans une banque à partir de l'âge de 12 ans (à l'exception de la Banque cantonale de Zurich, où cela n'est possible qu'à partir de 14 ans) et versent 10 000 francs sur le compte épargne.

Ce montant va augmenter chaque année grâce aux intérêts, supposés constants, et aux intérêts composés, mais pas grâce à d'autres versements. A partir de l'âge maximal (sans prolongation pour cause d'études), le compte jeunesse sera converti en un compte équivalent standard et les frais de gestion éventuels seront prélevés chaque année, sans conditions spéciales ni autres avantages.



Dans ces conditions et à taux d'intérêt constant:

Une personne qui reste 18 ans à la Banque Migros dispose après cette période de 697 francs de plus qu'au début, grâce aux intérêts composés.

A la Banque Cler, ce montant est de 507 francs supplémentaires.

Chez Raiffeisen de 494 francs supplémentaires.

A l'autre bout de l'échelle, on trouve l'UBS avec 424 francs de moins que le montant initialement versé.

Postfinance avec un déficit de 818 francs, parce que Postfinance n'applique les conditions pour les jeunes qu'aux non-étudiants âgés de 12 à 20 ans.

Au cours des dix années suivantes, le compte épargne pour adultes est soumis à un taux d'intérêt nul, tandis que la banque prélève des frais de 60 francs par an au départ, puis de 120 francs par an. Entre la Banque Migros et Postfinance, cela représente une différence d'environ 1500 francs sur 18 ans, soit 15% du montant initial.

Il vaut donc la peine de comparer différentes offres, au plus tard lorsque l'âge maximal pour un compte jeunesse est atteint. En fonction de la situation individuelle, les banques prélèvent des frais moins élevés, voire aucun, par exemple après la conclusion d'un crédit hypothécaire, à partir d'un certain montant sur le compte épargne ou en cas d'adhésion à la coopérative.

Méthodologie Onze des plus grandes banques suisses ont fourni des informations sur les conditions et les avantages accordés à leurs jeunes clients, ainsi que sur les taux d'intérêt et les frais appliqués aux comptes privés et d’épargne classiques. Lorsque certaines données étaient incomplètes, elles ont été complétées par nos propres recherches.

Toutes les indications se rapportent à la date de référence du 19 novembre 2025. Le calcul porte sur l’évolution prévisible du patrimoine d’une personne âgée de 12 à 30 ans, disposant d’un avoir initial de 10 000 francs – intérêts composés inclus, mais sans autres versements.

L’hypothèse retenue est celle de conditions inchangées pour le compte épargne jeune, puis de taux et de frais fixes pour les comptes privés et d’épargne classiques dès que la limite d’âge correspondante est atteinte (hypothèse: changement au 1ᵉʳ janvier). Selon la situation individuelle (programmes de fidélité, niveau de patrimoine, durées spécifiques pour les étudiants, adhésions, etc.), d’autres conditions peuvent s’appliquer. (mha)

traduit de l'allemand par Anne Castella