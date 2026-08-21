Le bitcoin bénéficie d'une vente massive de positions courtes (image d'illustration) Image: Shutterstock

Le bitcoin signe une remontée spectaculaire

La reine des cryptomonnaies frôle les 77 000 dollars ce vendredi. Et elle pourrait continuer sur cette lancée.

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Le bitcoin vivait des heures très favorables vendredi matin, son cours ayant même grimpé de plus de 10% en deux jours. La reine des cryptomonnaies bénéficiait d'une vente massive de positions courtes – dans le sillage des rachats massifs annoncés par le Trésor américain – mais aussi d'une bienveillance de la part des instances réglementaires.

Vers 09h45, le bitcoin grimpait de 4,9% à 76 754 dollars (61'389 francs au cours du jour). En l'espace d'une semaine, la plus négociée des devises numériques a bondi d'un cinquième, dépassant le pic atteint en mai dernier. Depuis le début de l'année, elle présente cependant un repli de plus de 10%.

Ces dernières heures, les marchés ont assisté à un épisode pratiquement inégalé de liquidation express de positions courtes du bitcoin, souligne Germain Rousseau, stratégiste senior chez 21Shares. Ainsi, les investisseurs misant à la baisse sur cette cryptomonnaie ont cédé 1,5 milliard de dollars d'actifs, permettant au cours de s'envoler. Ce «short squeeze» fut particulièrement intense, puisque des positions pour un volume de 700 millions ont changé de main en une minute seulement, note Rousseau.

Face à une dette toujours plus pesante, le Ministère américain des finances a décidé cette semaine de doubler à 4 milliards de dollars le montant alloué au rachat des bons du Trésor à long terme. «Le marché a interprété cette mesure comme une forme discrète d'assouplissement quantitatif, une initiative qui affaiblit le dollar et fait grimper les actifs rares servant de couverture contre la dépréciation monétaire, tels que le bitcoin», selon le spécialiste.

Rebond vers les 80 000 dollars?

«Lorsque les taux longs baissent, que le dollar se détend et que les investisseurs retrouvent un peu d'appétit pour le risque, le bitcoin redevient immédiatement l'un des actifs les plus sensibles au changement de régime», résume John Plassard, associé chez Cité Gestion, qui évoque un paradoxe. La cryptomonnaie continue de se négocier comme un actif de croissance à très longue duration, alors qu'il se présente souvent comme une alternative à la dette publique et aux monnaies traditionnelles.

Le mouvement initial de cession de positions courtes s'est amplifié, atteignant 2,7 milliards de dollars en une seule journée, détaille John Plassard. Cela est certes spectaculaire, mais la preuve d'une demande structurelle pour le bitcoin devra être apportée par les achats de fonds ETF, des véhicules qui permettent aux géants de l'investissement – les institutionnels – d'acheter cette devise sans passer par les plateformes crypto.

Du côté de CapTrader, on rappelle également que le bitcoin profite du récent sommet sur les cryptomonnaies qui s'est tenu à la Maison Blanche. Les marchés misent ainsi sur un assouplissement réglementaire, les investisseurs réclamant plus de clarté afin de légitimer cette classe d'actifs. Pour l'analyste Timo Emden, ce vent d'optimisme couplé au «short squeeze» susmentionné pourrait emmener la principale cryptomonnaie vers la barre des 80 000 dollars.

La capitalisation du bitcoin dépasse les 1500 milliards de dollars. (jzs/ats/awp)