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Un roi du bitcoin rachète cet historique domaine genevois

La Grande Pierrière, à Pregny-Chambésy
La Grande Pierrière, à Pregny-Chambésy (GE). Image: Jérémy Toma via Wikimedia Commons

Un roi du bitcoin rachète cet historique domaine genevois

Ashton Soniat, à la tête de la plus grande mine de bitcoin d'Amérique du Nord, s'est offert La Grande Pierrière, une emblématique bâtisse lacustre de Pregny-Chambésy (GE).
20.04.2026, 13:3320.04.2026, 13:33

Trônant au bord du lac à Pregny-Chambésy (GE), La Grande Pierrière change de mains. Selon Bilan, l'historique maison de maître est désormais la propriété d'Ashton Soniat, magnat américain du bitcoin.

L'entrepreneur a déboursé 46 millions de francs pour la racheter à la société immobilière Villa U SA qui en avait fait l'acquisition en 2023 pour 20 millions. D'après le magazine économique, l'homme est le cofondateur de Coinmint, l'une des plus grande usines à bitcoins d'Amérique du Nord.

«Le Bitcoin va finir détruit»: la crypto inquiète

Sur son site de Massena, dans l'Etat de New York, la société dispose d'un complexe de 520 hectares dédié au «minage» de la célèbre cryptomonnaie (réd: le processus de vérification des transactions et de sécurisation qui permet la création de nouveaux bitcoins).

Une influente famille genevoise

Inscrite au patrimoine historique genevois, La Grande Pierrière est un domaine de plus d'un hectare comprenant notamment une dépendance, un port privé et une piscine, relate Bilan.

Datant du XVIIIe siècle, la demeure a longtemps appartenu à l'influente famille Barbey, dont l’une des figures les plus connues est le diplomate Frédéric Barbey, représentant de la Suisse à Bruxelles de 1918 à 1937. (jzs)

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