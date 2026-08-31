Decathlon tente d'étendre son empire

Le numéro un français du sport veut prendre 50% de Sport 2000 France. Derrière cette opération se cache notamment une stratégie de conquête territoriale.

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Decathlon a annoncé lundi vouloir acquérir 50% de Sport 2000 France, un rapprochement entre deux concurrents qui pourrait rebattre les cartes du marché de l'équipement sportif, bouleversé par le rachat de magasins Go Sport par Intersport en 2023.

Le numéro un français du secteur et Céraclès Coopérative, ancien groupe Sport 2000 France, ont signé une lettre d'intention en vue de cette acquisition, dont le montant n'a pas été communiqué.

Qu'est-ce qui est prévu?

L'opération pourrait être finalisée «courant 2027», sous réserve notamment du feu vert de l'Autorité de la concurrence, a indiqué à l'AFP Bastien Grandgeorge, directeur général de Decathlon France.

Decathlon ne rachèterait pas les magasins Sport 2000, qui resteraient aux mains de commerçants indépendants, mais prendrait 50% du capital de la centrale qui organise le réseau, notamment ses achats, son offre, sa logistique et son marketing.

Pour Decathlon, l'intérêt de l'opération semble moins résider dans le poids financier de cette centrale (98 millions d'euros de chiffre d'affaires et seulement 215 000 euros de bénéfice net en 2025) que dans la place stratégique que pourrait gagner le fleuron de la galaxie Mulliez (Auchan, Leroy Merlin) au sein du réseau Sport 2000 en France.

Sport 2000 est davantage présent dans les zones rurales et les stations de montagne, où Decathlon est actuellement peu implanté.

«Decathlon sera encore plus en proximité à des endroits où nous n'étions pas présents» Bastien Grandgeorge

Selon ce dernier, le projet vise à conjuguer les «forces mutuelles» du modèle intégré de Decathlon, concepteur de ses propres produits via des marques comme Quechua, avec le modèle coopératif de Céraclès.



Des produits des marques de Decathlon pourraient ainsi apparaître dans certains magasins Sport 2000 pour combler un «trou dans la raquette» de leur offre, a relevé le président de Céraclès, Thierry Lavigne.

Une stratégie en ligne

Les partenaires prévoient également d'explorer d'autres pistes de coopération dans le commerce en ligne et les services, comme la location de matériel de ski – un créneau historique de Sport 2000 – ou la réparation de vélos via Mondovélo, autre marque de la coopérative.

Le projet devra toutefois convaincre l'Autorité de la concurrence. Lorsqu'elle avait autorisé début 2024 la reprise de sept magasins Go Sport par un adhérent d'Intersport, elle avait notamment observé que Decathlon et Sport 2000 continueraient de «concurrencer et discipliner la nouvelle entité» dans cinq des six zones de chalandise où les activités se chevauchaient.

L'Autorité estimait alors que Decathlon détenait à lui seul plus de la moitié du marché national des grandes surfaces spécialisées dans le sport, sur un périmètre limité aux magasins physiques.

En 2025, les ventes des 732 magasins du réseau Céraclès ont reculé de 5%, totalisant 788 millions d'euros. Decathlon France a de son côté réalisé près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires la même année. (jah/ats)