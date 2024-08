Apprentissage en Suisse: les jeunes désertent ces secteurs

Depuis des années, le SEC est l'apprentissage le plus populaire en Suisse. Image: KEYSTONE

Voici les jobs que les jeunes suisses n'ont pas envie de faire

En Suisse, l'apprentissage est toujours très apprécié des jeunes. Mais sur les 75 000 places d'apprentissage proposées, plus de 9000 sont encore inoccupées, car toutes les offres ne trouvent pas preneur.

Philipp Reich

Des milliers de jeunes ont commencé leur vie professionnelle. En effet, à la fin de leur scolarité obligatoire, ils ont entamé leur apprentissage avec leur premier jour de travail. Au total, 94 303 jeunes âgés de 14 à 17 ans étaient confrontés cette année au choix d'une formation. Selon le baromètre de la transition du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (Sefri), environ 46% – soit près de la moitié – ont opté pour un apprentissage professionnel.

Cette proportion est restée plus ou moins constante au cours des dernières années. En revanche, la part des jeunes souhaitant intégrer une école de maturité ou une école de culture générale a diminué, passant de 40% en 2022 à 31% cette année. Toutefois, ils sont nettement plus nombreux qu'il y a deux ans à vouloir faire une année intermédiaire (12 %).

Fait marquant, les filles sont nettement plus nombreuses (47%) que les garçons (37%) à vouloir aller au gymnase. En revanche, l'apprentissage professionnel est nettement plus apprécié par les jeunes hommes (62%) que par les jeunes femmes.

Comme c'est le cas depuis des années, l'apprentissage de commerce est le plus populaire dans le pays. Près d'un jeune sur cinq souhaite devenir employé(e) de commerce, l'apprentissage de commerce étant nettement plus apprécié par les filles (22%) que par les garçons (15%). Il existe toutefois des divergences d'intérêt encore plus importantes. Ainsi, les apprentissages d'assistante en soins et santé communautaire et d'assistante médicale entrent surtout en ligne de compte pour les filles, alors que les garçons s'intéressent à des métiers comme informaticien ou installateur-électricien.

Environ 75 000 places d'apprentissage sont proposées chaque année par les entreprises suisses. Selon Yousty.ch, le plus grand portail de formation professionnelle de Suisse, plus de 9000 places sont encore vacantes après la première semaine d'août. Ce n'est pas inhabituel. Lors de la dernière année de recrutement, environ 16% des places d'apprentissage sont restées vacantes.

Mais tous les apprentissages populaires ne sont pas disponibles en grand nombre. Dans toute la Suisse, on ne recherche plus que 16 informaticiens et 15 assistants médicaux. En revanche, il y a suffisamment d'offres dans le commerce de détail et comme installateur-électricien. Dans ce domaine, le nombre de places d'apprentissage mises au concours chaque année - plus de 5000 en 2023 dans le commerce de détail par exemple - est si élevé que de nombreuses places restent finalement vacantes.

Sinon, ce sont surtout les branches ou les professions qui ne sont pas très appréciées des jeunes qui souffrent d'un manque d'apprentis. Les places d'apprentissage vacantes sont particulièrement nombreuses dans la construction, la restauration, la coiffure et l'horticulture. De nombreuses entreprises espèrent donc que des jeunes qui ont échoué à l'examen d'entrée au gymnase ou qui étaient encore indécis auparavant se présentent.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)