Le géant HP va remplacer des milliers de jobs par de l'IA

Le groupe HP va supprimer 4000 à 000 postes du fait de l&#039;IA.
L'entreprise HP est née en 2015 de la scission du groupe informatique historique Hewlett-Packard.Image: EPA

Le groupe informatique américain prévoit de supprimer 4000 à 6000 postes dans le cadre d'un plan d'adoption de l'intelligence artificielle.
26.11.2025, 06:1826.11.2025, 06:18

Le géant américain de l'informatique HP a annoncé mardi, dans un communiqué, prévoir la suppression de 4000 à 6000 postes d'ici à la fin 2028 dans le cadre d'un plan d'adoption de l'intelligence artificielle (IA). Cette dernière doit lui permettre d'augmenter la productivité.

Cela pourrait représenter jusqu'à un peu plus de 10% des effectifs du groupe de Palo Alto (Californie), qui compte environ 58 000 salariés selon son dernier rapport annuel. C'est l'une des premières fois qu'une entreprise de taille importante fait publiquement un lien direct entre des réductions de personnel et la mise en place d'outils IA.

Le plan à trois ans de HP doit «faire progresser la satisfaction des clients, l'innovation des produits et la productivité par le biais de l'adoption et l'activation de l'intelligence artificielle» au sein du groupe, selon le communiqué HP compte générer, grâce à cette initiative, environ un milliard de dollars d'économies en rythme annuel d'ici à la fin 2028.

Les coûts de restructuration devraient, eux, atteindre 650 millions de dollars au total, dont 250 millions pour l'exercice comptable décalé 2026 (de novembre à octobre).

Généralisation de l'IA générative

L'entreprise HP est née en 2015 de la scission du groupe informatique historique Hewlett-Packard, fondé en 1939 et alors en pleine restructuration. Il avait décidé de loger ses activités d'infrastructures, de logiciels et de services aux entreprises dans HPE, tandis que les ordinateurs personnels et imprimantes se retrouvaient dans HP.

Depuis dix ans et l'éclatement de Hewlett-Packard, HP n'a vu son chiffre d'affaires progresser que de 7%.

Beaucoup d'observateurs prédisent que la généralisation de l'IA générative va entraîner la suppression de nombreux emplois, certains estimant que ce mouvement pourrait être partiellement ou totalement compensé par la création de fonctions et de métiers nouveaux.

Wall Street a mal réagi à cette annonce, conjuguée à la publication d'objectifs inférieurs aux attentes des analystes pour l'exercice fiscal 2026. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la bourse de New York, le titre HP abandonnait près de 6%. (jzs/ats)

