Société
Chine

Xpeng dévoile son incroyable robot humanoïde

Vidéo: watson

Cet androïde risque de vous prendre votre travail

Après Neon, le robot domestique de la start-up américaine 1X Technologies, l'entreprise chinoise XPeng entre à son tour dans la course aux humanoïdes avec IRON.
11.11.2025, 20:4911.11.2025, 20:49
Hanna Dedial
Hanna Dedial

La course aux robots humanoïdes est lancée. Il n'a pas fallu longtemps après l'annonce de la commercialisation du robot domestique Neo par la start-up californienne-norvégienne 1X Technologies pour qu'une réponse venue d'Asie se fasse attendre. Ainsi, les Chinois de XPeng remettent un androïde sur le devant de la scène, du nom d’IRON.

En savoir plus sur Neo:

Il fait le ménage chez vous, mais il y a un hic

A l'instar de Tesla et son androïde Optimus, l’entreprise XPeng est un constructeur automobile spécialisé dans les véhicules électriques qui a présenté sa nouvelle innovation lors d’un événement consacré à l’intelligence artificielle, le 5 novembre dernier. Le robot y a défilé, du haut de ses 1,73 m pour 70 kg.

Un modèle «féminin» de IRON
Un modèle «féminin» d’IRONImage: Xpeng

Ce gabarit, relativement humain, ne se limite pas à sa taille ou à son poids: la morphologie du robot s’inspire également de celle de l’Homo sapiens. L’engin dispose d’une colonne vertébrale volumétrique et de muscles bioniques. Sa structure souple lui permet de garder l’équilibre et d’effectuer des mouvements naturels.

Afin de lever tout doute sur le fait qu’il s’agisse bien d’une machine et non d’un humain en costume, les ingénieurs de XPeng sont allés jusqu’à faire défiler en modèle avec un morceau de jambe en moins afin de prouver qu’il s’agissait bien d’un robot. De quoi faire taire tous ceux qui, en ligne, doutaient de la véracité d’une telle performance.

Un robot destiné aux entreprises

Le robot intègre trois systèmes d’intelligence artificielle distincts qui, selon le fabricant, lui permettent de comprendre le langage parlé, de prendre des décisions et d’interagir simultanément avec son environnement. Son visage est constitué d’un écran intégral épousant la forme de sa tête, qui pour l'instant se contente d’afficher différentes couleurs.

Comme l’explique He Xiaopeng, PDG de XPeng, des mesures spécifiques ont été mises en place afin de garantir que les robots ne partagent aucune donnée personnelle avec des tiers. Une protection cruciale pour une machine équipée de nombreux capteurs et caméras lui permettant de percevoir tout ce qui l’entoure.

Le constructeur veut faire de son robot bien plus qu’un prototype de laboratoire: un produit fabriqué à grande échelle, sur les mêmes chaînes que ses véhicules électriques, et ce, dès 2026. Contrairement à 1X Technologies, qui imagine Neo comme un domestique s'occupant de votre intérieur, XPeng conçoit IRON comme un outil de travail. Une approche plus industrielle qui pourrait faire disparaître bien des métiers.

(traduit et adapté de l'allemand par sbo)

