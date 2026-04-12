Les stars ne manquent pas d'imagination quand il s'agit de nous décevoir. image: instagram

Les looks de stars les plus ratés de Coachella

Pour être branché quand on est une star à Coachella, il faut soit accumuler des guenilles boho pour un demi-millier de francs, soit s'extraire d'un western fantasy à grand renfort de franges et de bottes de cowboy en plastique végan. Sauf que...

Plus de «Divertissement»

...sauf que, des fois, tout le pognon au monde, et tous les cocktails à 100 dollars au monde, et tous les champignons au monde (c'est Coachella, hein) ne suffisent pas à acheter la classe, ni le style. Peu importe, d'ailleurs, le nombre de hashtags #COWBOYCORE alignés sous les photos.

Dommage, puisque pendant deux week-ends, l'Empire Polo Club, situé à Indio, dans la vallée de Coachella en Californie, pullule de paparazzis, et que chaque fashion faux pas est capté dans la seconde, pour être diffusé dans le monde entier. Sans compter le fait que chaque cliché compte un million de POV, car tout le monde se canarde de selfies de tous les côtés.

Mais bon, comme c'est un festival de «re-sta», une tenue ratée en ville devient à Coachella une divinité de la mode sanctifiée sur l'autel de la «créativité». Allez, c'est parti pour un petit listing des bouts de tissus agrégés qui nous ont fait le plus mal aux yeux ce week-end. En toute objectivité (car nous, on est pauvres, et donc pas à Coachella, et donc objectifs).

Kylie Jenner

Belieber spotted! Non, ce ne sont pas de bêtes Crocs, mais des sandales bleues Skylrk, la marque de vêtements de Bieber.

En fait, parfois, il faut se contenter de selfies en bikini.

Voilà, Kourtney et Kendall ont compris la règle: aucune imagination, un peu de dentelle rideau, et les lunettes chourées à Morpheus.

Paris Hilton

What in the Law Roach is that?

En ce premier week-end de Coachella, notre petite Paris ne tenait pas en place.

Trop de fame et de love, et pas assez de vision 4k pour accorder les couleurs, les formes et les matières.

On avait dit: pas cette pose. image: instagram Paris hilton

Heidi Klum

Qui a vomi sur les pantalons de Heidi Klum alors que le soleil venait à peine de se coucher?

Les lunettes de soleil la nuit, un must à Coachella. image: instagram heidi klum

En vrai, elle est maligne. S'il devait lui arriver un petit incident de parcours mi-cocktail, on n'y verrait que du feu. Il y a fort à parier que le concept pourrait se vendre comme des petits pains (régurgités).

Ce dimanche matin, Heidi nous a réservé bien pire. Un kit prête-pour-la-rave ghotico-futuriste. Au moins, elle peut marcher incognito.

Hailey Bieber

Madame Bieber a opté pour la chemise de nuit parfum mangue-framboise. Un look boring cohérent avec sa vibe minimaliste.

Camila Coelho

Ces franges, c'est le hack ultime pour un car-wash rapide en plein désert.

On rigole, mais soyons honnêtes; aucun outfit, même le plus moche au monde, n'est raté quand il atterrit sur Camila Coelho. Du coup, pour rééquilibrer la balance, on la met dans la liste des Fails. «Instant karma».

Maria Zardoya, du groupe Not for Radio

Image: Billboard

Un coton-tige doudou mais encombrant pour Maria. Laissez-la respirer un peu!

Lykke Li

Image: Billboard

Un show sponsorisé par K-way.

Adriana Lima

Adriana Lima lors d'un lancement pour la marque Marc Jacobs, le 10 avril. On parie que la robe lui a été imposée, donc on pardonne.

Madelyn Cline

Getty Images North America

Vous savez comment ça va, on n'a pas le temps de préparer sa valise, on pack tout en trombe, et on se retrouve avec un short trop petit du fond de l'armoire datant d'un EVJF de 2016.

Denise Bobe

Oh, pitié, pas le combo haut à sequins, chapeau en jeans, et bouche en «cul de poule».

Kim Schiele

Merci à la «Hannah Montana de la vraie vie» (son p'tit nom) de nous rappeler que, quand on ne peut pas aller au stand de barbe à papa, le stand de barbe à papa peut venir à nous.

Eatwithsie (Sienna)

Sienna nous rappelle qu'en matière de mode à Coachella, il ne faut pas se prendre la tête. Une simple ceinture ou une jarretière feront l'affaire en tant que jupe.

Les outfits sous budget serré

Charleen Murphy

Puisqu'on parlait de guenilles, voici d'où viennent celles de Charleen Murphy, à 530 balles pièces.

Kim Mann et Leah Taylor

Oh, vous pensiez que Kim Mann et Leah Taylor portaient des franges achetées à Dollar Tree? Comme nous l'explique la Tiktokeuse Louella, que nenni:

1000 balles le top. Coachella, ce festival nature-peinture où «tout le monde vient comme il est». source

Plus de 1430 francs la jupe? Facile!

Le risque? Que quelqu'un ait le même budget... ou les mêmes sponsors.

Et sinon...

La cotte de maille

Image: Billboard

Très importante pour pourfendre la foule impitoyable de shufflers qui vous barrent la route entre la grande roue et le stand de barbe à papa à la tequila.

La transparence

Parfois, la transparence n'est pas transparente quand, et où il faut. Et ça donne beaucoup de confusion.

Be unique, be yourself

Comme une vidéo Instagram vaut mieux que mille mots, voici la conclusion de cette incroyable revue mode. Au final, quels que soient les efforts fournis ou les billets sortis, tout le monde a l'air d'avoir plus ou moins le même look à Coachella, à quelques variations et extensions près.

Mais n'oubliez pas: on est tous uniques. #onelife #coachella2026🌵✨🎶 #DesertSoul #WildAndFree #DesertQueen #LookDuJour #CoachellaVibes #DreamLife