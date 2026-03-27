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Sephora Kids: enquête en Italie

Sephora sous enquête pour son marketing aux enfants.
LVMH et ses marques Sephora et Benefit auraient promu «l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents» (image d'illustration).Image: Shutterstock

Sephora sous enquête pour son marketing aux enfants

Une enquête a été ouverte en Italie contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit. Les trois sociétés sont notamment suspectées d'avoir incité «un public particulièrement vulnérable à l'achat compulsif de cosmétiques».
27.03.2026, 11:1827.03.2026, 11:18

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu «l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents», dont des crèmes anti-âge.

L'autorité (AGCM) a indiqué dans un communiqué enquêter sur «l'omission ou le caractère trompeur d'informations pertinentes» dans les magasins Sephora et en ligne. Il s'agit notamment d'«avertissements et précautions concernant des cosmétiques non destinés aux mineurs ou non testés sur eux», en particulier pour les gammes Sephora Collection et Benefit Cosmetics, a précisé l'AGCM dans un communiqué.

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Les trois sociétés sont également soupçonnées d'avoir impliqué «de très jeunes micro-influenceuses qui inciteraient les jeunes, un public particulièrement vulnérable, à l'achat compulsif de cosmétiques», selon l'autorité. La promotion de ces produits (y compris auprès des moins de 10/12 ans) aurait «favorisé des achats compulsifs de masques pour le visage, de sérums et de crèmes anti-âge», selon l'AGCM, avec de potentiels effets sur leur santé.

De nombreuses marques de cosmétiques se sont lancées sur le créneau nouveau et juteux des pré-adolescents, avec des des masques hydratants ou après-soleil, des «brumes» ou des lotions toniques, à l'effigie de licornes, pandas ou de chiots.

Elles risquent de lourdes amendes

Mais «l'enfant n'a pas besoin de cosmétiques, à part des produits d'hygiène, bien sûr - dentifrice et gel douche - et de produits solaires, quand il y a une exposition», rappelait à l'AFP fin 2025 Laurence Coiffard, professeure en pharmacie à la faculté de Nantes, en France, spécialisée en cosmétologie.

Et utiliser des produits cosmétiques pour adultes bourrés de substances chimiques expose à des perturbateurs endocriniens et à des phytoestrogènes qui peuvent perturber le développement hormonal et accroître les risques de développer des allergies cutanées, ont montré des études scientifiques, selon Coiffard. En outre, ces produits «perpétuent une certaine norme de beauté», en normalisant l'usage d'une panoplie de soins de beauté, «très coûteuse et chronophage», a souligné la chercheuse américaine Molly Hales, de l'université Northwestern de Chicago.

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Avec sa collègue Sarah Rigali, elle s'est fait passer pendant plusieurs mois pour une jeune fille de 13 ans sur TikTok, dans le cadre d'une étude publiée en 2025. Les vidéos présentaient en moyenne six produits, souvent des crèmes anti-âges destinées aux adultes, pour un coût moyen de 145 euros.

Des locaux de Sephora et LVMH ont été perquisitionnés jeudi en Italie, a indiqué l'AGCM. Ces enquêtes peuvent notamment déboucher sur de lourdes amendes. (jzs/ats)

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