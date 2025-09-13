Keystone

Economie: Fitch abaisse la note de la France

La situation politique du pays a poussé l'agence de notation à abaisser sa note.

L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi soir la note souveraine de la France, à A+ avec perspective stable. Elle sanctionne le pays pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés.

Fitch indique dans un communiqué:

«La chute du gouvernement lors d'un vote de confiance illustre la fragmentation et la polarisation croissante de la politique intérieure.»

L'agence estime improbable de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029 comme l'ambitionnait le gouvernement sortant. Elle ajoute:

«Cette instabilité affaiblit la capacité du système politique à mettre en oeuvre une consolidation budgétaire d'ampleur.»

Cette dégradation de la note souveraine de la France par l'agence de notation Fitch intervient à un moment où les taux d'emprunt du pays ont déjà grimpé. Les marchés financiers sanctionnent depuis plusieurs semaines l'impasse budgétaire du pays.

La dette grandit

La France prévoit un déficit public de 5,4% du PIB en 2025, bien au-dessus de la limite de 3% fixée par les règles budgétaires européennes, et sa dette dépasse 3300 milliards d'euros, soit presque 114% du PIB.

Les agences comme Fitch, Moody's et S&P Global classent la qualité de crédit des États – soit leur capacité à rembourser leur dette -, de AAA (la meilleure note) à D (défaut de paiement).

Ces notes sont anticipées par les investisseurs. Un État bien noté emprunte moins cher. La France prévoit un déficit public de 5,4% du PIB en 2025,

En France, c'est l'Agence France Trésor (AFT) qui gère la dette de l'Etat et qui lève des fonds en émettant régulièrement des titres de dette appelés des obligations d'État. On parle d'OAT (obligations assimilables du Trésor) pour les emprunts à long terme et de BTF (bons du Trésor) pour le court terme.

Ces titres sont placés via une vente aux enchères, appelée «adjudication», où banques, assureurs et fonds de pension soumettent leurs offres. L'AFT sélectionne celles qui permettent d'emprunter le montant recherché au meilleur coût.

Pour les investisseurs, ces titres leur garantissent des intérêts réguliers jusqu'au remboursement une fois l'échéance arrivée.

Des intérêts à long terme

Lors de la dernière adjudication début septembre, l'AFT a émis 11 milliards d'euros de dette, dont 1,8 milliard d'euros à échéance 30 ans à un taux de 4,43%, le plus haut observé depuis 2008, alors que l'AFT espérait 3,75%.

C'est le remboursement de ces intérêts qui constitue la charge de la dette. Elle représente aujourd'hui environ 55 milliards d'euros et menace de devenir le premier poste de dépenses de l'Etat après l'Education nationale.

Une fois émises, les obligations circulent librement sur le marché obligataire, où elles s'achètent et se revendent en permanence.

C'est ce marché secondaire qui reflète en temps réel la confiance des investisseurs au travers du coût d'emprunt de la France: si la demande est forte, les taux baissent, si elle se tarit, ils montent.

C'est sur ce marché que récemment, le taux français à dix ans a dépassé son équivalent italien pour la première fois depuis le début des années 2000, les investisseurs ayant déjà pris en compte l'incertitude politique et budgétaire de la France. (ats/afp)