Voici combien la Loterie romande a redistribué et à qui

La Loterie romande a connu une année faste en 2024. Elle a redistribué pas moins de 258,2 millions de francs.

La Loterie romande a connu une année 2024 hors du commun. Une conjonction de facteurs «inédits et favorables» a permis de générer un produit brut des jeux – les montants misés moins les gains payés aux joueurs – de 438,2 millions de francs, si bien qu'un bénéfice exceptionnel de 258,2 millions a pu être redistribué en faveur de l'utilité publique.

«Le Swiss Loto a connu un cycle de jackpots particulièrement long de 27 semaines, permettant à un heureux gagnant de remporter en mars 2024 le plus grand gain de l’histoire du jeu. Cette dynamique a suscité l’intérêt des joueuses et joueurs occasionnels et augmenté le résultat des jeux de tirage», explique Jean-Luc Moner-Banet, Directeur général de la Loterie romande, cité mardi dans un communiqué présentant ses résultats annuels.

En outre, l'année 2024 a été marquée par l'Euro foot en Allemagne et les Jeux Olympiques d'été de Paris, qui ont suscité leur lot de paris sportifs. «Tout en étant réjouissant pour l’utilité publique, ce résultat s’explique par une conjonction de facteurs inédits et n’annonce pas une tendance à la hausse du produit brut des jeux ou du bénéfice pour les prochaines années», ajoute Jean-Luc Moner-Banet.

5000 projets bénéficiaires

Au total, l'institution a donc redistribué 258,2 millions à près de 5000 projets d'utilité publique dans les cantons romands. Pas moins de 19,5 millions ont été attribués au sport national (Swiss Olympics, Association suisse de football et Fédération suisse de hockey sur glace), tandis que la Fédération suisse des courses de chevaux a reçu une part de 3,2 millions de francs.

Un montant de 79,4 millions de francs est par ailleurs revenu sous forme de «commission sur les ventes» aux quelque 2400 kiosques, cafés-restaurants, commerces de proximité et autres stations-service qui mettent les jeux de la Loterie romande à disposition de la population.

Lutte contre le jeu excessif

Le personnel de l'ensemble des points de vente a suivi une formation obligatoire destinée à lutter contre le jeu des mineurs. Les vendeuses et vendeurs ont ainsi appris à détecter des comportements à risque, à gérer un joueur problématique et à orienter des joueurs vers des centres d'accompagnement spécialisés, souligne la Loterie romande.

«La Loterie romande est fière de proposer un modèle récréatif, responsable et redistributif, dont l’intégralité des bénéfices est versée à l’utilité publique», a déclaré son président Jean-René Fournier, cité dans le document. Le Valaisan réalise sa dernière année à ce poste. Dès le 1er janvier 2026 il passera la main au Genevois François Longchamp, actuellement membre du Conseil d'administration. (jzs/ats)