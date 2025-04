Des Jurassiens pourraient ne jamais voir la couleur de l'argent gagné en grattant un «Carton» (image d'illustration).

Ces Romands gagnent le jackpot, mais une erreur pourrait les en priver

Deux Jurassiens ont gagné 100 000 francs en grattant un billet de la Loterie romande. Mais en réclamant leur gain, ils ont omis un important détail qui pourrait leur coûter cher.

Au moment de gratter leur habituel «Carton» le 10 mars dernier, deux Jurassiens ne se doutaient pas de la mésaventure qui les attendait.

Leur billet acheté 20 francs dans un commerce de Delémont s'est en effet révélé gagnant, relate le Quotidien Jurassien. Montant du jackpot: 100 000 francs.

Les consignes pour réclamer l'imposant gain sont affichées au dos du coupon. Il s'agit de faire parvenir celui-ci par courrier au siège de la Loterie romande à Lausanne, accompagné des coordonnées du gagnant et de ses informations bancaires.

Décidant de se partager la somme, l'homme et la femme suivent les indications à la lettre. Ce sont les données de Monsieur qui sont transmises. Ce dernier étant inscrit au social, son curateur est averti.

Ils pourraient ne rien encaisser

Mais ce choix d'identifier l'homme comme gagnant risque de coûter très cher à sa partenaire. Au Quotidien jurassien, celui-ci confie en effet devoir quelque 90 000 francs aux services sociaux.

Autrement dit, le pactole remporté pourrait servir à rembourser ces derniers. Et la femme, pourtant pas concernée par ces dettes, ne toucherait ainsi pas sa part. «Cela va se régler entre la Loterie romande et l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton du Jura», confirme le curateur de Monsieur au QJ.

Les deux Jurassiens tombent de haut et confient au journal toute leur déception. Ironie du sort: une pancarte avec leur photo est désormais accrochée dans le kiosque où ils se sont procuré le ticket gagnant. Celle-ci précisant qu’ici, «on a gagné 100 000 francs». (jzs)