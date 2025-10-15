bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
Economie
Médias

Un visage bien connu à la tête de Blick et de l'Illustré

Claude Ansermoz et Manon Bornand vont diriger RMS Romandie.
Claude Ansermoz et Manon Bornand vont diriger RMS Romandie.Image: Ringier

Un visage bien connu à la tête de Blick et de l'Illustré

Ancien rédacteur en chef de 24 heures, Claude Ansermoz va co-diriger Ringier Médias Suisse en Suisse romande. Il sera accompagné de Manon Bornand à la responsabilité du numérique et du marketing.
15.10.2025, 13:4415.10.2025, 13:47

Ringier Médias Suisse (RMS) se réorganise en Suisse romande: à compter de janvier 2026, Claude Ansermoz et Manon Bornand prendront conjointement la direction de RMS Romandie. Ils succèdent à Thomas Deléchat, qui quittera l'entreprise après une période de transition.

Chez RMS Romandie, Claude Ansermoz, ancien rédacteur en chef du quotidien 24 heures, sera responsable des contenus de L'illustré, PME, Blick Romandie Sport et Blick Romandie, ainsi que de la production print, précise le communiqué de Ringier paru mercredi. Responsable Digital, Innovation & Marketing chez RMS Romandie depuis juin 2024, Manon Bornand prendra quant à elle la responsabilité du numérique et du marketing.

Un média débarque en Romandie pour chasser sur les terres de 24 Heures

Le duo sera directement rattaché à Max Buder, directeur commercial de RMS, renforçant ainsi l'étroite collaboration entre les marques RMS à Lausanne et à Zurich.

Période de transition

Thomas Deléchat, actuellement directeur de RMS Romandie, accompagnera Claude Ansermoz et Manon Bornand pendant une période de transition jusqu'au printemps 2026, puis quittera l'entreprise à sa demande.

Il a rejoint le groupe Ringier en 2015, où il était responsable de l'innovation numérique et commerciale du Temps. En 2020, il a fondé, avec Michel Jeanneret, la rédaction de Blick Romandie. (jzs/ats)

Thomas Deléchat
Thomas DeléchatImage: Ringier
L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Cette journaliste découvre que Taylor Swift s'est fiancée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
La reine du ski alpin prend une décision radicale
3
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
UBS se renforce dans cette destination prisée des super-riches
Le géant bancaire ouvre un nouveau bureau de conseil à Abu Dhabi, ville qu'il considère comme l'un des centres financiers les plus florissants au monde.
UBS annonce mercredi ouvrir un bureau de conseil à Abu Dhabi, situé dans le centre financier international de la capitale des Emirats arabes unis.
L’article