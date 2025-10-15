Claude Ansermoz et Manon Bornand vont diriger RMS Romandie. Image: Ringier

Un visage bien connu à la tête de Blick et de l'Illustré

Ancien rédacteur en chef de 24 heures, Claude Ansermoz va co-diriger Ringier Médias Suisse en Suisse romande. Il sera accompagné de Manon Bornand à la responsabilité du numérique et du marketing.

Ringier Médias Suisse (RMS) se réorganise en Suisse romande: à compter de janvier 2026, Claude Ansermoz et Manon Bornand prendront conjointement la direction de RMS Romandie. Ils succèdent à Thomas Deléchat, qui quittera l'entreprise après une période de transition.

Chez RMS Romandie, Claude Ansermoz, ancien rédacteur en chef du quotidien 24 heures, sera responsable des contenus de L'illustré, PME, Blick Romandie Sport et Blick Romandie, ainsi que de la production print, précise le communiqué de Ringier paru mercredi. Responsable Digital, Innovation & Marketing chez RMS Romandie depuis juin 2024, Manon Bornand prendra quant à elle la responsabilité du numérique et du marketing.

Le duo sera directement rattaché à Max Buder, directeur commercial de RMS, renforçant ainsi l'étroite collaboration entre les marques RMS à Lausanne et à Zurich.

Période de transition

Thomas Deléchat, actuellement directeur de RMS Romandie, accompagnera Claude Ansermoz et Manon Bornand pendant une période de transition jusqu'au printemps 2026, puis quittera l'entreprise à sa demande.

Il a rejoint le groupe Ringier en 2015, où il était responsable de l'innovation numérique et commerciale du Temps. En 2020, il a fondé, avec Michel Jeanneret, la rédaction de Blick Romandie. (jzs/ats)