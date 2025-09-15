bien ensoleillé20°
DE | FR
burger
Economie
Médias

Le média pour les jeunes Caféine Média annonce sa fermeture

Un jeune média romand disparaît

Malgré ses millions de vues et une équipe motivée, Caféine Média n’a pas trouvé les soutiens nécessaires pour survivre.
15.09.2025, 10:5115.09.2025, 10:51
Plus de «Economie»

Lancé il y a deux ans et demi à Renens (VD), Caféine Média, le média «fait par des jeunes et pour les jeunes», cesse ses activités. «Malgré une quarantaine de jeunes mobilisés, 150 contenus créés et plus de 3,3 millions de vues, le manque de financements durables a conduit à cette décision», explique lundi 15 septembre Caféine Média dans un communiqué.

Actif sur les réseaux sociaux avec les 15-25 ans comme public cible, Caféine Média avait récolté 15 000 francs en mars dernier lors d'une campagne de financement participatif. Le média souligne toutefois qu'il aurait aussi eu besoin de soutiens institutionnels à plus long terme.

«Malgré un petit appui de la Ville de Renens et plus de six mois intensifs de recherche auprès de fondations et d'organismes, nous n'avons pas trouvé de partenaires solides»
Caféine Média
Lancé il y a deux ans et demi à Renens (VD), Caféine Média, le média «fait par des jeunes et pour les jeunes», cesse ses activités. «Malgré une quarantaine de jeunes mobilisés, 150 contenus créés et p ...
Image: instagram

Caféine Média dit aussi regretter que les algorithmes mettent davantage en avant les contenus «les plus courts et les plus choquants». Et de citer l'exemple d'un reportage sur «une manifestation violente» qui pouvait dépasser les 300 000 vues, tandis qu'une «analyse approfondie» d'un événement plafonnait à 4000 vues.

Malgré sa fermeture, Caféine Média souhaite continuer sous une autre forme. Dans le cadre de son association L'Oeil du Peuple, ses équipes disent vouloir «porter d'autres projets journalistiques, avec des formats plus longs et destinés à un public plus large.» (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Il est temps que les gens honnêtes brisent le silence
Une culture indécente des bonus et une mauvaise gestion dans plusieurs grandes entreprises façonnent l’image de l’économie suisse, aujourd'hui plus que jamais ternie. Pour Peter Wanner, éditeur du groupe CH Media auquel appartient watson, il est grand temps que cela change.
Une phrase a longtemps fait consensus en Suisse. Ou plutôt, elle allait tellement de soi qu'on n'avait pas besoin de la prononcer:
L’article