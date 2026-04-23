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Salt augmente les prix de certains abonnements mobiles dès le 1er juin

Salt augmente certains abonnements mobiles dès le 1er juin. Une hausse modérée qui s’inscrit dans une tendance générale du marché suisse.

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L’opérateur Salt augmentera, à partir du 1er juin 2026, les prix de certains abonnements mobiles de un à deux francs par mois. Le groupe entend financer ainsi des investissements dans son réseau et ses services. Parallèlement, son offre de roaming sera étendue dès cette date.

Quels abonnements seront visés par la hausse?

La hausse concerne les abonnements sans appareil, limités à une carte SIM, a indiqué Salt jeudi sur son site internet. Les offres groupées avec appareil ainsi que les formules prépayées ne sont pas concernées. Les clients touchés seront informés directement.

Changements dans le roaming de Salt

Salt répond également aux critiques visant son offre de roaming. Désormais, la zone Europe inclura l’ensemble de l’Union européenne, y compris des pays comme la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. Les clients disposant des abonnements correspondants n’auront pas de frais supplémentaires, précise encore l’entreprise.

L’opérateur élargit en outre son offre de roaming à l’échelle mondiale. Les clients sans prestations de données ou de téléphonie en itinérance pourront à l’avenir choisir entre des packs d’une durée d’une semaine, d’un mois ou d’un an. Davantage de détails seront communiqués avant le lancement, ajoute Salt.



Des hausses partout

C'est une question qui peut se poser. Salt avait déjà relevé ses prix il y a un an. La concurrence avait suivi, les abonnements de Sunrise, Yallo ou Wingo avaient également renchéri l’an dernier. Début avril, le leader du marché Swisscom a à son tour procédé à une hausse généralisée de ses tarifs. (jah/ats)