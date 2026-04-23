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Salt augmente les prix de certains abonnements dès le 1er juin

Le logo de l&#039;operateur telephonique Salt, anciennement Orange, est photographie sur le batiment du siege principal ce dimanche 26 avril 2015 a Renens. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Image: KEYSTONE

Salt augmente les prix de certains abonnements mobiles dès le 1er juin

Salt augmente certains abonnements mobiles dès le 1er juin. Une hausse modérée qui s’inscrit dans une tendance générale du marché suisse.
23.04.2026, 10:2523.04.2026, 10:25

L’opérateur Salt augmentera, à partir du 1er juin 2026, les prix de certains abonnements mobiles de un à deux francs par mois. Le groupe entend financer ainsi des investissements dans son réseau et ses services. Parallèlement, son offre de roaming sera étendue dès cette date.

On fait le point sur les changements chez Salt
Quels abonnements seront visés par la hausse?Changements dans le roaming de SaltDes hausses partout

Quels abonnements seront visés par la hausse?

La hausse concerne les abonnements sans appareil, limités à une carte SIM, a indiqué Salt jeudi sur son site internet. Les offres groupées avec appareil ainsi que les formules prépayées ne sont pas concernées. Les clients touchés seront informés directement.

Changements dans le roaming de Salt

Salt répond également aux critiques visant son offre de roaming. Désormais, la zone Europe inclura l’ensemble de l’Union européenne, y compris des pays comme la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. Les clients disposant des abonnements correspondants n’auront pas de frais supplémentaires, précise encore l’entreprise.

L’opérateur élargit en outre son offre de roaming à l’échelle mondiale. Les clients sans prestations de données ou de téléphonie en itinérance pourront à l’avenir choisir entre des packs d’une durée d’une semaine, d’un mois ou d’un an. Davantage de détails seront communiqués avant le lancement, ajoute Salt.

Des hausses partout

C'est une question qui peut se poser. Salt avait déjà relevé ses prix il y a un an. La concurrence avait suivi, les abonnements de Sunrise, Yallo ou Wingo avaient également renchéri l’an dernier. Début avril, le leader du marché Swisscom a à son tour procédé à une hausse généralisée de ses tarifs. (jah/ats)

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