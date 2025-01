Migros a augmenté ses recettes en 2024. Image: KEYSTONE

Malgré les coupes, Migros augmente son chiffre d'affaires

S'il a supprimé des postes et vendu des filiales en 2024, le géant orange a tout de même augmenté ses recettes. L'évolution du commerce en ligne y est pour beaucoup.

Migros a augmenté ses recettes l'an dernier, malgré un contexte difficile, marqué par une vaste restructuration et la vente de plusieurs filiales. Le commerce en ligne a enregistré une forte hausse.

Au total, le chiffre d'affaires de Migros a grimpé de 1,6% à 32,5 milliards de francs, indique vendredi le géant orange dans un communiqué. L'un des principaux moteurs de cette croissance a été le commerce en ligne, dont les recettes ont augmenté de 10,1% à 4,5 milliards.

Le commerce de détail stationnaire a connu une évolution stable. Le chiffre d'affaires des supermarchés Migros a progressé de 0,3% à 12,7 milliards.

«Cette évolution nous conforte dans le fait que nous avons fait le bon choix en nous concentrant sur notre coeur de métier», a déclaré Mario Irminger, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM), cité dans le communiqué.

Mario Irminger, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM) Image: KEYSTONE

En dehors de la société autonome Migros Supermarché, les ventes dans le commerce ont progressé de 3,3% à 9 milliards, portées par une activité en ligne forte, notamment avec Galaxus (+17,2% à 2,9 milliards). Denner (+0,1% à 3,8 milliards) et Migrolino (+0,4% à 8 millions) ont également réussi à améliorer leurs revenus.

Cession de ces marchés spécialisés

Dans le secteur non alimentaire, des repreneurs ont déjà été trouvés pour Melectronics, SportX et Bike World. La recherche d'un propriétaire approprié est toujours en cours pour Micasa et Do it + Garden et des négociations sont en cours pour Hotelplan, dont le chiffre d'affaires a crû de 3% à 1,8 milliard, et Mibelle. Les résultats pour 2025 ne seront plus affectés par les pertes occasionnées par la cession de ces marchés spécialisés, explique-t-on dans le communiqué.

Par ailleurs, les entreprises de Migros Industrie ont engrangé des revenus de 6,1 milliards (+1,8%). Les prestations de santé ont également enregistré une forte croissance à 1,5 milliard, principalement due à l'évolution des ventes du groupe Medbase, en hausse de 25,7%. (jzs/ats)