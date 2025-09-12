Bauhaus profite de l'appel d'air créé par Migros. Image: Keystone

Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros

L'Allemand Bauhaus reprend deux centres Do it + Garden laissés libres par Migros. L'ensemble du personnel est conservé.

Plus de «Economie»

Le détaillant allemand de matériel de bricolage Bauhaus poursuit son expansion en Suisse, profitant de l'appel d'air créé par le démantèlement des centres Do it + Garden abandonnés par Migros.

Après avoir déjà investi en août les murs de l'ancienne filiale du géant orange à Losone, au Tessin, l'entreprise annonce vendredi l'ouverture d'une enseigne à Pfungen, en périphérie winterthouroise.

Sept magasins en Suisse

Le groupe précise dans son communiqué avoir repris l'ensemble du personnel de l'ancien magasin Migros Do it + Garden zurichois, tout comme il l'avait fait pour sa première implantation en Suisse italienne.

Bauhaus a lancé en 2006 une première incursion au Sud du Rhin avec l'ouverture d'un centre à Niederwangen, dans le canton de Berne. La reprise des deux magasins Do it + Garden porte désormais à sept le nombre de ses magasins en Suisse. (jzs/ats)