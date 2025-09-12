faible pluie13°
Bauhaus profite de l'appel d'air créé par Migros.Image: Keystone

Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros

L'Allemand Bauhaus reprend deux centres Do it + Garden laissés libres par Migros. L'ensemble du personnel est conservé.
12.09.2025, 09:3812.09.2025, 09:38
Le détaillant allemand de matériel de bricolage Bauhaus poursuit son expansion en Suisse, profitant de l'appel d'air créé par le démantèlement des centres Do it + Garden abandonnés par Migros.

Après avoir déjà investi en août les murs de l'ancienne filiale du géant orange à Losone, au Tessin, l'entreprise annonce vendredi l'ouverture d'une enseigne à Pfungen, en périphérie winterthouroise.

Sept magasins en Suisse

Le groupe précise dans son communiqué avoir repris l'ensemble du personnel de l'ancien magasin Migros Do it + Garden zurichois, tout comme il l'avait fait pour sa première implantation en Suisse italienne.

Le fiasco fromager continue chez Migros

Bauhaus a lancé en 2006 une première incursion au Sud du Rhin avec l'ouverture d'un centre à Niederwangen, dans le canton de Berne. La reprise des deux magasins Do it + Garden porte désormais à sept le nombre de ses magasins en Suisse. (jzs/ats)

