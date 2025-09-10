Le fiasco fromager continue chez Migros

Une facture qui explose, des employés qui doivent remplacer les robots: le désastre fromager continue chez Migros, révèle la NZZ.
Pour rappel, une panne avait entraîné une pénurie cet été dans les rayons produits laitiers du géant orange. Le bug trouvait son origine dans un entrepôt d'Elsa Group, filiale de Migros, à Ursy, dans le canton de Fribourg.
Suite à une migration informatique, une grue chargée de déplacer les meules était devenue dysfonctionnelle. Et c'est toute une logistique qui s'en retrouvait chamboulée.
Si Migros assurait dernièrement que la situation est depuis revenue à la normale, la NZZ dépeint une réalité toute autre. Le quotidien alémanique fait état de consultants peu diplomates, de collaborateurs épuisés et d'onéreuses solutions provisoires.
Avec la saison de la raclette et de la fondue qui approche, le détaillant fait notamment appel à des entreprises externes pour assurer l'approvisionnement fromager de ses magasins. Dans l'entrepôt d'Elsa, à Ursy (FR), des employés sous pression remplacent les grues et les robots pour reconstruire des palettes cassées ou empiler les caisses à la main.
Des alternatives de fortune qui génèrent d'importants coûts supplémentaires, relate la NZZ. Selon le journal, le budget prévu a largement été dépassé.
Contactée par la NZZ, Migros reconnaît que l'entrepôt frirbourgeois «ne tourne pas encore à pleine capacité» mais dément tout manque à gagner. «L’essentiel est que nos clients sont approvisionnés depuis plusieurs semaines», déclare-t-elle au quotidien alémanique.
Selon la NZZ, le géant alimentaire envisagerait un retour à son ancien système de gestion pour régler ses problèmes logistiques. Et le temps presse pour Migros, puisque, selon le journal zurichois, une complexe migration informatique est également à l'ordre du jour pour sa filière viande. (jzs)