en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Migros

Le fiasco fromager continue chez Migros

La Migros a un gros problème de fromage
Cet été, des clients se sont retrouvés face à des rayons vides aux produits laitiers chez Migros.Image: ch media

Le fiasco fromager continue chez Migros

Une pénurie de fromage a frappé Migros cet été. En cause: une migration informatique ratée ayant entraîné la panne d'une grue. Et selon la NZZ, le géant alimentaire n'est pas au bout de ses peines.
10.09.2025, 12:1310.09.2025, 12:13
Plus de «Suisse»

Une facture qui explose, des employés qui doivent remplacer les robots: le désastre fromager continue chez Migros, révèle la NZZ.

Pour rappel, une panne avait entraîné une pénurie cet été dans les rayons produits laitiers du géant orange. Le bug trouvait son origine dans un entrepôt d'Elsa Group, filiale de Migros, à Ursy, dans le canton de Fribourg.

La pénurie de fromage chez Migros continue à cause d'une grue

Suite à une migration informatique, une grue chargée de déplacer les meules était devenue dysfonctionnelle. Et c'est toute une logistique qui s'en retrouvait chamboulée.

D'importants surcoûts

Si Migros assurait dernièrement que la situation est depuis revenue à la normale, la NZZ dépeint une réalité toute autre. Le quotidien alémanique fait état de consultants peu diplomates, de collaborateurs épuisés et d'onéreuses solutions provisoires.

Avec la saison de la raclette et de la fondue qui approche, le détaillant fait notamment appel à des entreprises externes pour assurer l'approvisionnement fromager de ses magasins. Dans l'entrepôt d'Elsa, à Ursy (FR), des employés sous pression remplacent les grues et les robots pour reconstruire des palettes cassées ou empiler les caisses à la main.

Coup dur pour ce projet soutenu par Coop et Migros

Des alternatives de fortune qui génèrent d'importants coûts supplémentaires, relate la NZZ. Selon le journal, le budget prévu a largement été dépassé.

Un «rollback» envisagé

Contactée par la NZZ, Migros reconnaît que l'entrepôt frirbourgeois «ne tourne pas encore à pleine capacité» mais dément tout manque à gagner. «L’essentiel est que nos clients sont approvisionnés depuis plusieurs semaines», déclare-t-elle au quotidien alémanique.

«Tous les produits, y compris les fromages à fondue et à raclette, sont livrés normalement»
Migros à la NZZ

Selon la NZZ, le géant alimentaire envisagerait un retour à son ancien système de gestion pour régler ses problèmes logistiques. Et le temps presse pour Migros, puisque, selon le journal zurichois, une complexe migration informatique est également à l'ordre du jour pour sa filière viande. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Cette Migros flotte sur l'eau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Le chauffard de Lausanne sort du silence: «C’est une catastrophe»
Le conducteur de la BMW qui était passé à travers la foule d'un groupe de manifestants, samedi, s'est exprimé. Il dit ne pas avoir remarqué les drapeaux palestiniens et assure qu'il ne voulait faire de mal à personne.
L'automobiliste vaudois ayant dirigé sa voiture de sport à travers une manifestation non autorisée de militants pro-palestiniens samedi à Lausanne fait l'objet d'une arrestation provisoire de 48 heures, a indiqué le Ministère public lundi. Celui-ci indique exclure tout acte politique ou idéologique sur la base des premiers éléments de l’enquête
L’article