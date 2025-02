Migros ferme ses magasins Do it + Garden

Migros et Coop ont changé la manière de peser fruits et légumes

La marque Micasa est maintenue, précise encore le géant orange dans son communiqué. Dans le cadre d'un rachat par la direction, Philipp Agustoni, l'actuel directeur de l'enseigne spécialisée, et Manuel Landolt, le directeur des opérations de Migros Fachmarkt, vont acquérir 30 magasins Micasa et Micasa home.

Comme annoncé précédemment, les magasins de Carouge et de Nyon passeront sous la bannière OBI. Pour quelques sites Do it+Garden, des négociations se poursuivent avec des repreneurs potentiels du secteur du bricolage.

On sait qui reprend les Do IT Garden de la Migros

L'époque des Do it + Garden est bientôt révolue.

L'époque des Do it + Garden est bientôt révolue. Image: migros

«C'est dévastateur»: la Corée du Sud récupérera une marque suisse

Autrefois amis, les deux principaux actionnaires de Scott sont aujourd’hui au cœur d’un conflit acharné. Après une querelle qui a profondément divisé l’entreprise, le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale, basé à Paris, a finalement tranché.

Un conflit sans issue et sans concession. Autrefois partenaires de premier plan, Beat Zaugg, patron de longue date, et le fabricant sud-coréen de vêtements d’extérieur Youngone sont désormais en guerre ouverte. Depuis trois ans, ces deux principaux actionnaires de la marque suisse Scott s’affrontent devant les tribunaux du monde entier, multipliant les plaintes. En jeu: des divergences culturelles, des blessures profondes — et surtout l'entreprise elle-même, qui gère depuis Givisiez, dans le canton de Fribourg, son activité mondiale de vélos, skis et autres articles de sport.