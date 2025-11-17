pluie modérée
Migros accusée de sous-payer son lait

Migros accusés de sous-payer son lait (image d&#039;illustration).
L'association accuse Migros de contribuer à la disparition des exploitations laitières (image d'illustration).Image: Shutterstock

Une association de soutien au lait équitable pointe du doigt le géant de la distribution. Le lait doit être payé à un prix couvrant les coûts de production, dénonce-t-elle.
17.11.2025, 12:4217.11.2025, 12:42

L’Association de soutien au lait équitable (ASLE) exige lundi le retour d’un lait à un prix équitable dans les rayons de Migros. Elle accuse le distributeur de payer le lait suisse en dessous des coûts de production et de contribuer à la disparition des exploitations.

L’ASLE a fait cet appel lundi dans les médias à Berne. Le lait doit être payé à un prix couvrant les coûts de production. Alors qu’Agridea (Association suisse pour le développement de l'agriculture) estime ce prix à 98 ct/kg, Migros n’en verse qu’environ 79.

Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates

L'association juge que ce prix est insuffisant et qu'il contribue à la disparition des exploitations laitières (de 39 900 en 2000 à 16 600 en 2024).

Autosuffisance laitière de la Suisse

L’ASLE rappelle que Migros proposait déjà du lait équitable dans ses rayons en 2021. Elle conteste l’idée d’une absence de demande: selon l’association, quelque 370 000 litres avaient été vendus en une année.

Élus et organisations de consommateurs soutiennent l’appel, avertissant que la Suisse pourrait perdre son autosuffisance laitière. L’ASLE invite le public à signer sa pétition. (jzs/ats)

