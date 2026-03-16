Migros consolide son activité santé en Suisse. Image: watson/agences

Migros devient l’unique propriétaire d'une entreprise stratégique

En rachetant les parts de ses coopératives régionales, Migros prend le contrôle total de Medbase. Le géant coopératif renforce ainsi son offensive dans la santé.

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La Fédération des coopératives Migros (FCM) va devenir l’unique propriétaire du prestataire de santé Medbase. L’objectif: simplifier la structure du groupe et accélérer son développement.

Pour y parvenir, la FCM rachète les parts détenues par les coopératives régionales Migros Suisse orientale, Lucerne et Zurich, indique Migros lundi. Dès le 1er avril 2026, Medbase appartiendra donc entièrement à la FCM. Dans le cadre de cette réorganisation, Martin Lutz, directeur de Migros Suisse orientale, quitte le conseil d’administration du groupe Medbase.

Un pilier stratégique

Selon Migros, cette opération doit permettre de clarifier l’actionnariat et d’accélérer les prises de décision. Le groupe entend ainsi pousser plus loin l’expansion de Medbase dans le secteur de la santé. Jusqu’ici, la Fédération des coopératives Migros et Migros Suisse orientale détenaient chacune 47% de Medbase. Migros Lucerne possédait 5% du capital et Migros Zurich 1%.

Créée en 2001 à Winterthour comme cabinet de physiothérapie, Medbase est aujourd’hui devenue l’un des quatre piliers de Migros, aux côtés du commerce alimentaire, des activités non alimentaires et de l’offre bancaire.

D'après ses propres données, Medbase exploite près de 190 centres médicaux, cabinets de psychothérapie, pharmacies et centres dentaires en Suisse. Le groupe emploie environ 4400 professionnels de la santé. (trad jah/sda)