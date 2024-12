Migros signe un gros deal avec L'Oréal en vendant une filiale

«C'était pathétique et infantilisant»: des Romands racontent l'ORP

Confrontée à la concurrence féroce des discounters allemands Aldi et Lidl, Migros a décidé d'une nouvelle stratégie en début d'année. Depuis, les annonces de ventes, fermetures ou restructurations de ses enseignes spécialisées se sont succédées à une cadence soutenue. (ats)

Migros veut des dizaines d'enseignes en plus sur l'arc lémanique

Le groupe hexagonal «a des projets concrets pour développer Gowoonsesang et dispose d'une grande expérience du marché asiatique», souligne Matthias Wunderlin, responsable de Migros Industrie, cité dans le communiqué.

Début février, Migros avait annoncé la vente de la marque de soins d'hygiène et cosmétiques Mibelle dans le cadre du recentrage sur son coeur de métier. «Les acheteurs potentiels manifestent un grand intérêt», fait-il savoir le groupe lundi dans un communiqué, ajoutant que «des offres ont été faites».

Le géant français des cosmétiques L'Oréal acquiert Gowoonsesang Cosmetics, filiale sud-coréenne du groupe Mibelle appartenant à Migros, pour un montant non dévoilé. Les négociations en vue de la cession du reste de Mibelle sont toujours en cours.

Le montant du deal entre Migros et L'Oréal n'est pas connu.

Le montant du deal entre Migros et L'Oréal n'est pas connu. Image: KEYSTONE

