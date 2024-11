Les vendeurs de donuts peinent encore à conquérir la Suisse

Les donuts Krispy Kreme ont débarqué sur le marché helvétique depuis plus d'un an, mais l'expansion ne va pas aussi vite que prévu. L'entreprise a donc noué un nouveau partenariat pour continuer à grandir. De son côté, le géant Dunkin' Donuts a récemment fermé plusieurs boutiques.

Benjamin Weinmann / ch media

La chaîne de donuts américaine culte Krispy Kreme a ouvert son premier magasin en Suisse cet été, en plein cœur de Lausanne. Le Romand Nicolas Duleroy avait acquis les droits de franchise pour le marché local. Il mise désormais sur une nouvelle collaboration pour accélérer sa stratégie de croissance. Depuis quelques semaines, on retrouve en effet les donuts également dans cinq enseignes Avec genevoises et vaudoises. Elles appartiennent au groupe Valora.

Le directeur confirme ce partenariat. Il s'agit d'un projet pilote qui s'étendra sur plusieurs mois.

«S'il s’avère concluant, notre objectif est bien sûr de l'étendre au niveau national» Nicolas Duleroy

Cependant, il est encore trop tôt pour tirer un premier bilan. Valora exploite 343 magasins Avec en Suisse et 3 en Allemagne.

A la recherche de nouveaux emplacements

Lors de son lancement en Suisse l'année dernière, l'entrepreneur avait promis quinze points de vente à terme et la création de 150 emplois. Les villes comme Zurich, Saint-Gall, Lucerne, Bâle, Berne, Genève, ainsi que le canton du Valais figuraient parmi les localisations potentielles, avec des échoppes en gestion directe, sans recours à des sous-licences.

Voilà comment sont vendus les beignets Krispy Kreme chez Avec. Image: Valora

Le but reste loin d'être atteint. A ce jour, Lausanne demeure l'unique enseigne – la première de la chaîne en Europe continentale – en plus de quelques pop-up stores.

«Nous avons du mal à trouver des emplacements appropriés et cela prend du temps» Nicolas Duleroy

Nicolas Duleroy réaffirme toutefois son engagement à atteindre ses objectifs initiaux. Krispy Kreme collabore en parallèle avec Migros Vaud et Manor, totalisant quatorze points de vente - dont les formats varient - en quatorze mois d’activité.

Dunkin' Donut souffre aussi

Dunkin' Donuts, le concurrent direct, a justement fermé plusieurs locaux il y a un mois environ. Selon Blick, il s'agit de ceux de Lausanne, Fribourg, Winterthour (ZH) et Baden (AG). La boutique de Baden avait pourtant ouvert depuis un an à peine. Ceux de Zurich-Oerlikon et Schaffhouse ont aussi fermé récemment.

Pour rappel, l'autre grande spécialiste du donut a débarqué en Suisse en 2016, affichant l’ambition de créer 30 sites. Avec plus de 13 000 établissements dans plus de 40 pays, Dunkin’ est la plus grande chaîne de beignets et de café au monde.

De son côté, Krispy Kreme a commencé son expansion internationale plus tard. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 30 pays et compte plus de 1400 magasins.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)