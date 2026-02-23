ciel couvert
USA: suspension des droits de douane invalidés dès mardi

Voici ce qui change mardi pour les droits de douane américains

En pleine tension commerciale, la Cour suprême limite l’usage des pouvoirs d’urgence par Donald Trump dès demain.
23.02.2026, 10:0123.02.2026, 10:01
epa12767500 US President Donald Trump turns to talk to the press pool during the Governors Dinner in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 21 February 2026. EPA/Samuel Corum / POOL
Les taxes Trump stoppées après un verdict cinglant.Keystone

L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) va suspendre, à compter de mardi, la perception des droits de douane invalidés vendredi par la Cour suprême, a-t-elle indiqué dans une note de service publiée dimanche soir.

«Les droits imposés conformément aux pouvoirs économiques d'urgence (...) ne seront plus en vigueur et ne seront plus collectés (...) à partir de minuit (6h en Suisse) le 24 février 2026», selon cette note consultée par l'AFP.

Ce que cela concerne

La CBP a précisé que la suspension concerne uniquement les droits de douane générés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence (IEEPA) et n'en affecte aucun autre.

Trump «peut toujours faire très, très mal à la Suisse»

La plus haute juridiction des Etats-Unis a jugé, vendredi, que les droits de douane imposés par le président américain en 2025 étaient illégaux au regard du droit américain.

Selon une majorité de juges de la Cour suprême, Donald Trump a abusivement utilisé l'IEEPA, une loi fédérale qu'il aurait détourné, selon les juges, pour «imposer unilatéralement des droits de douane illimités et les modifier à sa guise», sans l'aval du Congrès américain.

Le président américain a réagi en annonçant une hausse des droits de douane mondiaux de 10%, avant de les augmenter à 15% samedi. Sur son réseau Truth Social, il a qualifié la décision de la Cour suprême de «ridicule, mal rédigée et extrêmement anti-américaine». (jah/ats)

