Trump «peut toujours faire très, très mal à la Suisse»
«Presque rien» ne change pour la Suisse après l’arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis concernant les droits de douane américains, constate Stefan Legge, chargé de cours à l’Université de St-Gall. Il recommande à la Suisse de continuer à faire preuve de retenue et de mettre en avant les intérêts communs.
Donald Trump «peut toujours faire très, très mal à la Suisse s'il le souhaite», a déclaré l'expert en politique fiscale et en commerce international dans une interview accordée au Matin Dimanche et à la SonntagsZeitung. C'est pourquoi le Conseil fédéral devrait, selon lui, continuer à œuvrer en faveur d'une bonne relation – aussi difficile que cela puisse être.
Il reste pertinent d'agir avec sang-froid et de veiller à soutenir et identifier les intérêts communs.
L'expert s'attendait à la décision rendue venderdi par la Cour suprême. Les marchés de paris évaluaient eux aussi à environ 70% la probabilité d'un tel verdict.
Et le fait que Donald Trump ait recouru immédiatement à d'autres instruments juridiques et invoque désormais la Section 122 du Trade Act pour instaurer des droits de douane était aussi prévisible. Cette disposition autorise le président à imposer des surtaxes douanières (jusqu'à 15 %) pendant 150 jours face à un déséquilibre grave de la balance des paiements, sans approbation immédiate du Congrès.
Une incertitude encore plus grande
Personne ne peut se détendre dans ces différends commerciaux simplement parce que Trump a «perdu un jouet». L'incertitude a en réalité encore augmenté. Une seule chose est certaine: de nouveaux droits de douane seront introduits.
La Suisse, avec l'accord négocié avec les Etats-Unis – qui prévoit une série d'exceptions, notamment pour le secteur pharmaceutique – s'est «correctement positionnée». Le dialogue sur ces exceptions reste essentiel.
En effet, la Suisse a «toujours intérêt à ce que ses produits d'exportation les plus importants ne se retrouvent pas dans le viseur de l'administration Trump», conclut Stefan Legge. (dal/ats)