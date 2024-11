Le 27 juillet, Donald Trump avait pris la parole à la Bitcoin Conference de 2024. Keystone

Pourquoi Trump fait fantasmer le Bitcoin

L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a dopé les cours boursiers et les cryptomonnaies. Les Etats-Unis pourraient devenir «la capitale mondiale du Bitcoin».

Les Bourses ne sont pas les seules à avoir pris l'ascenseur grâce au sacre de Donald Trump. Le Bitcoin (BTC) s'est aussi envolé, atteignant la barre de 75 000 dollars - un nouveau record ou ATH (All time high).

L'arrivée, pour un second mandat, du président à la chevelure mythique et au teint orange va rebattre les cartes dans le secteur financier. Et l'économie aime Donald Trump. C'est surtout le cas des adeptes des cryptomonnaies qui espèrent que le nouveau président freine, comme il l'a promis, la politique de régularisation.



Lors de sa campagne gagnante, Trump s’est engagé à faire des Etats-Unis «la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies». Dans cette logique, la famille Trump avait annoncé la création de sa propre plateforme dédiée aux devises numériques: baptisée World Liberty Financial. Le lancement avait par ailleurs connu des débuts difficiles.

L'Ether aussi grimpe

Ce mercredi matin, les autres monnaies virtuelles ont emboîté le pas au Bitcoin. L'Ether, par exemple, s'est offert une belle flambée et se négociait aux alentours des 2600 dollars - la monnaie se stabilise à ce prix actuellement.

La future administration Trump va muscler sa politique favorable aux entreprises - et aux investissements alternatifs. Selon les spécialistes, d’importantes réductions de l’impôt sur les sociétés sont attendues, favorisant ainsi l’investissement dans des actifs à forte croissance, comme le Bitcoin.

John Plassard, analyste chez Mirabaud, estime:

«Son administration pourrait revenir sur certaines mesures de durcissement réglementaire de l'ère Biden et créer des initiatives telles qu'un stock national stratégique de bitcoins.»

Une promesse de Donald Trump et autant de mesures qui favorisent l'investissement dans le secteur. Il a ainsi juré de renvoyer Gary Gensler, patron d'un des gendarmes des marchés financiers, la SEC, et partisan d'une régulation ferme des cryptomonnaies.

Révolution pour le Bitcoin?

La blockchain est en ébullition depuis le triomphe des républicains et les hodlers (détenteurs d'investissements sur longue durée), face à la montée fugace des cours, ont eu le temps de se frotter les mains. Or, au lieu de revendre massivement, ces détenteurs d'actifs n'ont pas cédé à la flambée, ils ont maintenu leur investissement en place, constate le site spécialisé Cointribune.com.

Une petite révolution, car à chaque fois que le BTC battait un nouveau record, ces hodlers liquidaient instantanément et massivement leurs actifs. Ainsi, les investisseurs semblent privilégier, en tout cas cette fois-ci, le long terme plutôt que le court terme.

C'est une nouvelle donne qui s'applique désormais dans le Far-West de la crypto et qui brandit des signes positifs pour le secteur, avec cette conviction que le Bitcoin a convaincue par sa solidité. (svp)