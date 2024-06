Voici les études qui rapportent le plus d’argent en Suisse

L'augmentation de certains salaires de cadres s'explique en partie par la compensation du renchérissement. A noter que le rapport ne comporte pas de données pour la Banque nationale suisse ni Swisscom. La première informe le Conseil fédéral et le Parlement au moyen de son rapport annuel. La seconde n'est pas soumise à l'ordonnance sur les salaires des cadres. (jah/ats)

La comparaison avec l'année précédente n'est donc pas possible, précise le rapport. Le directeur de RUAG International a touché lui 743 000 contre 759 000 francs une année auparavant.

Chez Ruag MRO, la situation est un peu particulière: la rémunération annuelle de la présidence s'est élevée à 668 000 francs, soit quelque 180 000 francs de plus qu'en 2022. Cette situation est due à une co-direction temporaire.

Le directeur général de la SSR, Gilles Marchand, a obtenu 518 000 francs, légèrement plus qu'en 2022, AG CFF et indemnités pour frais de représentation inclus.

Les autres hauts cadres de la Confédération sont ensuite nettement décrochés. Le patron de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) a ainsi gagné un peu plus de 647 000 francs (+6000 francs) en 2023. Sans prendre en considération la caisse de pension.

Et les autres?

Si l'on y inclut la prévoyance professionnelle et les cotisations de l'employeur aux assurances sociales, la rémunération globale des deux premiers dépasse le million de francs.

Le directeur de Postfinance Hansruedi Köng: il a gagné près de 835 000 francs (+9000), la rémunération la plus élevée. Mais avec la prévoyance professionnelle, le total atteint 993 000 francs.

Le directeur de Postfinance Hansruedi Köng: il a gagné près de 835 000 francs (+9000), la rémunération la plus élevée. Mais avec la prévoyance professionnelle, le total atteint 993 000 francs. Image: KEYSTONE

Roberto Cirillo a gagné un peu plus de 824 000 francs, quasiment la même chose qu'en 2022.

Roberto Cirillo a gagné un peu plus de 824 000 francs, quasiment la même chose qu'en 2022. Keystone

L'an dernier, neuf directeurs d'entreprises ou établissements proches de la Confédération ont gagné plus de 500 000 francs, indique le rapport annuel dont a pris connaissance le Conseil fédéral vendredi.

Les salaires des directeurs des entreprises de la Confédération ont augmenté en 2023. Le trio de tête reste inchangé: le patron de La Poste Roberto Cirillo, celui des CFF Vincent Ducrot et le directeur de Postfinance ont gagné en gros un million de francs.

Plus de «Economie»

Les plus lus

Le Suisse Dormakaba révolutionne la sécurité aérienne aux Etats-Unis

Connu pour ses systèmes de clés et de portes, le groupe zurichois Dormakaba participe à un projet de contrôles de sécurité autonomes dans les aéroports américains. Cette phase de tests pourrait déboucher sur de futurs contrats.

Le journaliste de la chaîne de télévision américaine ABC est enthousiaste: «This is pretty cool», déclare Gio Benitez dans son reportage pour la matinale populaire Good Morning America. Le reporter se trouve à l'aéroport de Las Vegas pour présenter un projet qui doit révolutionner les contrôles de sécurité. L'entreprise zurichoise Dormakaba, spécialisée dans les systèmes d'accès et surtout connue pour ses clés et serrures Kaba, y participe. Son logo apparaît très distinctement tout au long de la séquence.