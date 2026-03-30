Vasant Narasimhan (Novartis) reste le patron le mieux payé de Suisse. Keystone

Voici les grands patrons les mieux payés de Suisse

La rémunération des directeurs des principales entreprises suisses cotées en Bourse ont dans l'ensemble continué à prendre l'ascenseur en 2025. Découvrez le classement.

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2025 a souri à la plupart des dirigeants des plus grandes entreprises suisses cotées en Bourse. Alors que leurs rémunérations considérées dans leur ensemble ont poursuivi leur ascension, celles de deux directeurs généraux ont pour la première fois dépassé le cap des 20 millions de francs.

Neuf patrons sur les 30 firmes intégrant l'indice Swiss Leader Index de la Bourse suisse ont cependant dû composer avec une baisse.

Voici le classement complet:

Développement suit (jzs/ats)