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Classement des salaires des grands patrons suisses en 2025

Le patron de Novartis, Vasant Narasimhan, se trouve en t�te du classement des salaires les plus �lev�s parmi les plus grandes entreprises suisses, selon une �tude d&#039;Unia (archives).
Vasant Narasimhan (Novartis) reste le patron le mieux payé de Suisse.Keystone

Voici les grands patrons les mieux payés de Suisse

La rémunération des directeurs des principales entreprises suisses cotées en Bourse ont dans l'ensemble continué à prendre l'ascenseur en 2025. Découvrez le classement.
30.03.2026, 10:4930.03.2026, 10:49

2025 a souri à la plupart des dirigeants des plus grandes entreprises suisses cotées en Bourse. Alors que leurs rémunérations considérées dans leur ensemble ont poursuivi leur ascension, celles de deux directeurs généraux ont pour la première fois dépassé le cap des 20 millions de francs.

Neuf patrons sur les 30 firmes intégrant l'indice Swiss Leader Index de la Bourse suisse ont cependant dû composer avec une baisse.

Voici le classement complet:

Développement suit (jzs/ats)

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Les Suisses sont-ils déçus par les restos? Dites-nous tout
Le secteur est en crise. Plus de 1000 établissements ont fait faillite et 40% des tenanciers enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires. A l’inverse, la food n’en finit plus de séduire les réseaux sociaux. Pour tenter d’y voir plus clair, watson se demande ce que les clients suisses attendent des restaurants en 2026. Participez à notre sondage.
Des marges rachitiques, des plateformes de livraison agressives, un personnel volatile, des prêts Covid à rembourser, un pouvoir d’achat secoué, des concurrents trop nombreux, des loyers hors de prix. Si le monde de la restauration est en crise, les difficultés, elles, sont plurielles.
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