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Swatch: voici le salaire de Nick Hayek en 2025

Nick Hayek, CEO du Swatch Group AG, fume un cigare lors d?une conference de presse pour la presentation du bilan annuel 2023, ce jeudi 21 mars 2024, a Bienne. (KEYSTONE/Adrien Perritaz)
Nick Hayek, directeur général de Swatch Group Image: KEYSTONE

Voici combien le patron de Swatch a gagné en 2025

Nick Hayek a vu son salaire diminuer après une nouvelle année compliquée pour le groupe horloger.
18.03.2026, 07:4618.03.2026, 07:53

Le directeur général du groupe horloger Swatch, Nick Hayek, a vu son salaire reculer l'année dernière à 4,7 millions de francs contre 5,0 millions en 2024, selon le rapport annuel paru mercredi. La rémunération de l'ensemble de la direction générale a elle atteint 20,6 millions, après 22,8 millions un an plus tôt.

L'enveloppe pour les sept membres du conseil d'administration est passée de 4,1 millions de francs à 3,9 millions. A la présidence, Nayla Hayek a reçu 3,0 millions contre 3,3 millions en 2024.

Pourquoi le patron de Swatch devrait arrêter de «se plaindre»

En 2025, l'horloger a connu une nouvelle année compliquée avec un bénéfice net chutant à 25 millions de francs, contre encore 219 millions en l'année antérieure. Le groupe attribue le phénomène au renoncement délibéré à recourir au chômage partiel, en dépit d'une sous-utilisation des capacités de production, de manière à pouvoir profiter d'une reprise le moment venu.

Il se montre toutefois optimiste quant à celle-ci, parlant d'une «forte accélération» au cours du quatrième trimestre avec une hausse du chiffre d'affaires de 7,2% «dans tous les segments de prix et partout dans le monde». (jzs/ats)

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