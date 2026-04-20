Deezer alerte contre un problème majeur à cause de l'IA



La plateforme Deezer voit affluer des dizaines de milliers de morceaux créés par IA chaque jour, au point d’inquiéter toute l’industrie musicale.

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Près de la moitié des titres mis en ligne chaque jour sur Deezer ont été générés par l'intelligence artificielle (IA) contre moins de 20% il y a un an, a annoncé lundi la plateforme française de streaming musical.

Deezer «reçoit désormais près de 75 000 titres générés par l'IA chaque jour, ce qui représente environ 44% des mises en ligne quotidiennes», indique un communiqué de la plateforme, la seule parmi les grands acteurs du streaming à désigner systématiquement les morceaux conçus par IA.

Deezer voit exploser la musique générée par intelligence artificielle. Image: Shutterstock

L'écoute de ces morceaux reste toutefois «très faible», ne pesant ainsi qu'entre 1 et 3% du nombre total de streams, précise Deezer, qui assure retirer ces titres de ses recommandations et démonétiser ceux «détectés comme frauduleux».

Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, cité dans le communiqué:

«La musique générée par l'IA est désormais loin d'être un phénomène marginal et, alors que les livraisons quotidiennes ne cessent d'augmenter, nous espérons que l'ensemble de l'écosystème musical se joindra à nous pour prendre des mesures visant à protéger les droits des artistes.»

En janvier 2025, date de mise en place de son outil de détection, Deezer avait souligné que 10% des morceaux mis en ligne chaque jour étaient créés par l'IA, une part qui avait rapidement grossi pour atteindre 18% en avril et 34% en novembre.

Des inquiétudes croissantes

«Nous avons démontré qu'il était possible de réduire au minimum la fraude liée à l'IA», affirme Lanternier dans le communiqué. L'irruption de l'IA générative suscite des inquiétudes croissantes dans l'industrie musicale et chez les artistes qui redoutent d'être noyés sous un flot de musique générée artificiellement.

Aux Etats-Unis, les faux chanteurs IA figurent parmi les plus écoutés de la musique country et un groupe entièrement généré artificiellement The Velvet Sundown avait réussi à réunir près d'un million d'abonnés sur Spotify courant 2025. (jah/ats)