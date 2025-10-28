Image: watson

Sondage

Votre pouvoir d'achat a-t-il diminué? On veut tout savoir

Primes maladie, loyers, carburants, aliments: au cours de ces cinq dernières années, les augmentations des prix se sont succédé en Suisse. Votre situation financière a-t-elle été impactée par ces évolutions? Répondez à notre sondage.

Alberto Silini Suivez-moi Ralph Steiner Suivez-moi

Plus de «Economie»

Avez-vous l'impression que votre pouvoir d'achat s'amenuise? Que votre revenu peine à suivre les dépenses? La situation financière actuelle vous a-t-elle poussé à modifier vos habitudes, voire à renoncer à certaines dépenses? Participez à notre sondage avec l'institut Demoscope et retrouvez les résultats prochainement sur watson.

Pour beaucoup de ménages helvétiques, la situation peut sembler difficile. Certes, il n'y a actuellement pas d'inflation en Suisse. Le mois dernier, le renchérissement n'a atteint que 0,2% par rapport à septembre 2024. Pourtant, ces dernières années, les prix ont pris l'ascenseur dans de nombreux domaines.



L'exemple le plus évident date de la fin du mois passé: le 23 septembre dernier, la Confédération annonçait la quatrième hausse des primes d'assurance maladie en quatre ans. En 2026, les prix augmenteront de 4,4% en moyenne - après avoir grimpé de 6%, 8,7% et 5,2% au cours des trois années précédentes.

Autre point sensible: les loyers. Entre août 2020 et août 2025, ces derniers ont augmenté de près de 11%, rapporte Comparis - ce qui équivaut à une hausse moyenne de 2% en par an. «Bien que les taux d’intérêt hypothécaires aient baissé, la situation tendue sur le marché du logement locatif n’a que peu changé», commente le comparateur en ligne.

Le prix des aliments et des boissons non alcoolisées a également connu une longue période sous le signe de la hausse. Entre mai 2022 et février 2024, les prix sur une année n'ont fait que grimper, mois après mois.

Le renchérissement s'est par ailleurs poursuivi le mois dernier: en septembre, le prix des aliments a augmenté de 0,8% par rapport au même mois de l'année 2024. Le domaine des loisirs et de la culture, ainsi que la restauration et l'hôtellerie, ont également connu une hausse sur cette même période.

Si l'inflation dans son ensemble est effectivement en train de ralentir, la hausse globale des prix a atteint 1,1% en 2024, 2,1% en 2023 et 2,8% en 2022, selon les chiffres de la Confédération.

Les carburants n'ont pas non plus échappé à cette tendance, en particulier en 2022 et en 2023. Depuis, la situation est plus contrastée.

Et les salaires, dans tout cela? Leur évolution reste modérée, selon les données de la Confédération. Entre 2021 et 2023, les salaires réels - soit la part de richesse qui revient effectivement aux salariés - a diminué chaque année, affichant une baisse comprise entre -0,4 et -1,9%. L'an dernier, au contraire, ils ont augmenté de 0,7%.

«Après trois années consécutives de recul, le pouvoir d’achat des salaires a renoué avec la croissance en 2024», indique donc la Confédération. Partagez vous ce point de vue? Dites-nous tout dans notre sondage:

>> Cliquez sur ce lien pour participer au sondage <<