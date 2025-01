La Poste suisse vous propose de faire de l'argent avec une cryptomonnaie

PostFinance est devenue la première banque d’importance systémique en Suisse à permettre aux détenteurs de la cryptomonnaie Ethereum (la deuxième après le Bitcoin) de pratiquer ce que l’on appelle le «staking».

Patrick Toggweiler Suivez-moi

Plus de «Economie»

Grâce à cette pratique, les détenteurs d’Ethereum peuvent générer un revenu passif généralement compris entre 3 et 6%. En collaboration avec la banque de crypto Sygnum, régulée par la Finma, Postfinance entre dans un marché de plusieurs milliards de francs, jusqu’ici dominé principalement par des fournisseurs étrangers. Mais qu’est-ce que le «staking» exactement? Et ce revenu passif, ce ne serait pas une arnaque?

Contrairement au système bancaire, les vraies cryptomonnaies ne reposent pas sur une autorité centrale pour valider les transactions. Avec des cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum, ce travail est réalisé (dans le meilleur des cas) par des milliers de nœuds (ordinateurs qui font partie d'un réseau blockchain) répartis partout dans le monde. Si l’un de ces nœuds tombe en panne, ce n’est pas grave: il y en a encore des milliers d’autres. C'est cette décentralisation qui rend le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies sûres et intéressantes.

Cependant, elle présente également des défis.



En effet, le système décentralisé nécessite un mécanisme pour vérifier qu’il n’y a pas de fraude dans les transactions – un mécanisme dit de consensus. Et ce mécanisme doit être particulièrement sophistiqué pour fonctionner avec des milliers de nœuds répartis dans le monde entier.

Deux systèmes différents

Bitcoin et le «Proof of Work»

Bitcoin utilise depuis toujours le mécanisme de «Proof of Work» (Pow). Ce processus, très intensif en calcul, est responsable de la consommation énergétique massive du réseau, mais il en garantit également la sécurité (plus la consommation d’énergie est élevée, plus le système est sûr).

Bitcoin utilise depuis toujours le mécanisme de «Proof of Work» (Pow). Ce processus, très intensif en calcul, est responsable de la consommation énergétique massive du réseau, mais il en garantit également la sécurité (plus la consommation d’énergie est élevée, plus le système est sûr). Ethereum et le «Proof of Stake»

La deuxième plus grande cryptomonnaie, l'Ethereum, utilise une autre méthode: le «Proof of Stake» (Pos). Quiconque possède 32 Ethereum (valeur actuelle d’environ 100 000 francs) peut les «staker», c’est-à-dire les déposer en garantie. Cela permet au détenteur, avec le matériel adéquat, de devenir un «validateur», un nœud du réseau qui, en collaboration avec d’autres nœuds, autorise les transactions.

Les avantages du Pos



Le PoS consomme beaucoup moins d’énergie (jusqu’à 99,9 % de moins).

Le réseau peut augmenter plus facilement le nombre de transactions traitées (c’est ce que l’on appelle la « scalabilité »).

L'inconvénient du Pos

Seuls les participants fortunés peuvent devenir validateurs, ce qui peut réduire la décentralisation et, par conséquent, la sécurité.

Pourquoi devenir validateur ?

Parce qu’en récompense de leur participation à la maintenance du réseau, les validateurs reçoivent une part des frais de transaction et des nouveaux «coins» créés à chaque bloc – c’est ce qu’on appelle des «rewards». Actuellement, avec Ethereum, les taux de récompense varient entre 3 et 7%. Un validateur avec 32 Ethereum peut donc espérer un revenu annuel compris entre 3000 et 7000 francs au cours actuel. Cependant, cela n’est possible que s’il respecte les règles du réseau. Les validateurs malhonnêtes ou peu fiables risquent de perdre une partie des Ethereum qu’ils ont déposés en garantie – un processus appelé «slashing».

Puisque 32 Ethereum représentent un montant élevé, des développeurs ont trouvé des moyens de permettre à des détenteurs moins fortunés de profiter de ce revenu passif en regroupant de petites contributions. Chez PostFinance, il est ainsi possible de participer au programme de staking dès 0,1 Ethereum.



Y a-t-il un hic? Oui.​

Les inconvénients du staking d'Ethereum

Le principal inconvénient du staking est que les coins déposés ne peuvent pas être vendus tant qu’ils sont bloqués pour une période définie. Si le prix de l’Ethereum chute drastiquement, les stakers ne peuvent qu’assister impuissants à la dévaluation de leur investissement.

Chez Postfinance, cette période de blocage est de douze semaines, ce qui est relativement long comparé aux offres étrangères (entre deux et dix jours en général). En revanche, l’offre de Postfinance est intégrée dans un environnement en ligne fiable (application ou site internet), éliminant ainsi le besoin de se connecter à des plateformes de trading parfois opaques et peu rassurantes basées à l’étranger.

A propos de transparence, il faut savoir que 20% des revenus générés par le staking reviennent à Postfinance. Ce pourcentage est relativement élevé et pourrait être réduit lorsque la concurrence en Suisse deviendra plus sérieuse.

Pour l’instant, le staking chez Postfinance se limite à Ethereum, mais la banque prévoit d’ajouter d’autres cryptomonnaies à l’avenir. En prenant les devants sur ce genre de pratiques, le géant jaune met désormais la pression sur d’autres acteurs suisses, comme les banques cantonales, qui offrent déjà des services de trading et de gestion de cryptomonnaies. Selon ses propres déclarations, Postfinance gère déjà plus de 25 000 portefeuilles crypto, tandis que de nombreuses banques privées suisses renommées ne proposent encore aucun service dans ce domaine.

Déclaration d'intérêts: L’auteur de cet article possède diverses cryptomonnaies, dont des Bitcoin et de l'Ethereum mentionnés ici.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich