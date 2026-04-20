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Alisha Lehmann et Franjo von Allmen dans le classement Forbes

Le classement Forbes des moins de 30 ans met à l’honneur deux Suisses: Franjo von Allmen pour ses exploits, Alisha Lehmann pour son immense influence.
Franjo von Allmen et Alisha Lehmann sont validés par Forbes.Image: montage watson

Alisha Lehmann et Franjo von Allmen ont fait craquer Forbes

La Suisse place deux noms dans le nouveau classement Forbes des jeunes Européens influents, entre médailles olympiques et puissance sur les réseaux sociaux.
20.04.2026, 10:1420.04.2026, 10:14

Figurer un jour dans un classement de Forbes est souvent considéré comme une forme de consécration. Le magazine américain publie régulièrement sa liste «30 under 30», qui recense les jeunes les plus influents du moment. Une nouvelle édition consacrée à l’Europe vient de paraître. Dans la catégorie sport et jeux, deux Suisses apparaissent.

Le skieur Franjo von Allmen reçoit de Forbes le titre de «révélation des Jeux olympiques d’hiver». A 23 ans, il a marqué les Jeux de Milan-Cortina en remportant trois médailles d’or — en descente, en super-G et en combiné par équipes avec Tanguy Nef. Il devient ainsi le Suisse le plus titré sur une seule édition olympique. L’année précédente, il avait déjà décroché le titre mondial en descente.

Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé

Le magazine souligne aussi le parcours personnel du Bernois. Après le décès soudain de son père alors qu’il avait 17 ans, il a dû faire face à «d’importants obstacles financiers» pour poursuivre sa carrière. Il y est notamment parvenu grâce au financement participatif.

Alisha Lehmann également distinguée

L’autre représentante suisse aux côtés de Franjo von Allmen est Alisha Lehmann. L’internationale suisse (66 sélections) est surtout saluée pour son influence en dehors des terrains. «En dehors du terrain, Lehmann est l’une des sportives les plus influentes au monde, avec plus de 27 millions d’abonnés sur Instagram et TikTok», écrit Forbes.

Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin

Selon Forbes, elle a su convertir sa notoriété sportive et médiatique en partenariats avec des marques comme Adidas, EA Sports ou Prime. (abu/jah)

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