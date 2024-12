La BNS pourrait faire baisser votre loyer deux fois en 2025

Les loyers baisseront plus que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Et des taux d'intérêt négatifs sont probables.

Niklaus Vontobel / ch media

Plus de «Economie»

Les taux d'intérêt ne cessent de baisser. La grande question est désormais de savoir à quelle vitesse et à quel niveau la Banque nationale suisse (BNS) va encore abaisser son taux directeur. A quel moment le nouveau chef de la BNS, Martin Schlegel, mettra-t-il fin à la descente des taux d'intérêt en cours?

Même si les banques n'ont pas la réponse à cette question, elles doivent continuer à accorder de nouvelles hypothèques. Ainsi, elles spéculent constamment sur les marchés des taux d'intérêt pour déterminer où se situera ce point bas. Et il apparaît que, dernièrement, les banques ont revu leurs prévisions à la baisse. Aujourd'hui, elles parient sur le fait que Martin Schlegel abaissera le taux directeur beaucoup plus bas qu'elles ne l'auraient cru possible il y a quelques semaines. Et ce que les banques pensent des taux d'intérêt de demain a déjà des conséquences pour leurs clients, en particulier pour ceux qui ont des emprunts hypothécaires.

Martin Schlegel est le patron de la Banque nationale suisse, il a succédé à Thomas Jordan. Image: KEYSTONE

Prenons les choses dans l'ordre. Selon les économistes de la Banque Raiffeisen, une chose est quasiment sûre: jeudi, la BNS abaissera son taux directeur. Raiffeisen s'attend à voir le 1% actuel se transformer en 0,75%. Sur les marchés des taux d'intérêt, nombreux sont ceux qui s'attendent toutefois à ce que ce chiffre descende directement à 0,5%.

Plus important encore, de nombreuses banques pensent désormais que le taux directeur tombera même à 0% l'année prochaine. C'est une nouveauté. Il y a quelques mois encore, peu de banques pensaient que Martin Schlegel pourrait descendre aussi bas.

Désormais, beaucoup pensent qu'il sera contraint de le faire. En effet, ce n'est qu'avec un taux directeur de 0% qu'il pourra empêcher que l'inflation devienne négative et que les prix ne se mettent à baisser. Les consommateurs s'en réjouiraient, mais pour les entreprises, ce serait une lourde charge qui pourrait les contraindre à licencier.

Et ce nouveau pari sur la chute du taux directeur à 0% en 2025 a déjà des conséquences, comme l'écrit l'économiste de Raiffeisen Alexander Koch.

«Les taux d'intérêt des hypothèques à taux fixe dégringolent» Alexander Koch

Ainsi, les hypothèques fixes à 5 ans étaient encore proposées au printemps 2023 à un taux légèrement supérieur à 3,0%. Dernièrement, elles s'affichaient à moins de 1,5%. «Cela apporte dès cette année un soulagement rapide pour les preneurs d'hypothèques.»

Les loyers pourraient baisser deux fois en Suisse

Ce n'est pas la seule conséquence. L'achat de biens immobiliers redevient plus intéressant et les prix des maisons individuelles et des appartements en copropriété augmentent. Le boom immobilier reprend ainsi de la vigueur, alors que les taux d'intérêt élevés ne l'avaient pas stoppé, mais affaibli. Les prix de l'immobilier suisse pourraient désormais augmenter de manière particulièrement forte en comparaison internationale. L'économiste de Raiffeisen le dit volontiers:

«L'attractivité de l'immobilier augmente plus rapidement que dans la plupart des autres pays»

La baisse des taux d'intérêt aura également des conséquences sensibles pour les locataires. Si Martin Schlegel baisse réellement le taux directeur, le niveau moyen des taux d'intérêt de toutes les hypothèques en cours baissera. Et ce, à tel point que le taux d'intérêt de référence pour les loyers pourrait même baisser deux fois l'année prochaine, pointe l'économiste Alexander Koch. Une partie des locataires aurait alors droit à une baisse de loyer.

Début décembre, l'Office fédéral du logement avait annoncé que le taux d'intérêt de référence n'allait pas baisser. Mais une première baisse devrait avoir lieu en mars. Plus tard en 2025, une deuxième baisse serait même possible, selon Raiffeisen.

La raison pour laquelle les banques s'attendent aujourd'hui à des baisses de taux encore plus importantes se reflète dans les prévisions de la banque J. Safra Sarasin Ses économistes pensent que la BNS réduira son taux directeur de 0,5 point de pourcentage dès ce jeudi, pour atteindre 0,5 %. Et d'ici juin 2025, ils prévoient une nouvelle baisse, portant le taux à zéro pour cent.

Des taux d'intérêt négatifs probables en cas de récession

Selon les économistes de Safra, la BNS n'a pas le choix. L'inflation est trop faible, comme l'ont encore montré les derniers chiffres. En novembre, l'indice national des prix à la consommation n'était que de 0,7% supérieur à celui de l'année précédente, et pour la troisième fois consécutive inférieur à 1%. Et la tendance est clairement à la baisse.

L'année prochaine, les loyers n'augmenteront plus et baisseront même avec la baisse du taux d'intérêt de référence. Les prix de l'électricité ont également baissé. Si cela continue, la Suisse aura bientôt connu une nouvelle année de stagnation des prix - et donc à nouveau une inflation annuelle de 0%.

L'inflation est également freinée par l'état difficile de l'économie helvétique. Celle-ci pourrait en réalité produire davantage de biens et de services, mais la demande est trop faible pour cela. L'industrie est en récession depuis des mois, notamment parce qu'un client important, l'Allemagne, est en crise.

La BNS est donc contrainte d'agir. Selon les économistes de la Safra, elle doit soutenir l'économie rapidement et avec force, avant que l'inflation ne devienne trop faible. C'est pourquoi elle pourrait abaisser ses taux directeurs à 0% d'ici le mois de juin. Ensuite, un taux directeur négatif n'est pas exclu. Cela serait même probable si la Suisse devait tomber en récession. Mais on s'attend plutôt à une croissance modérée. Récemment, le chef de la BNS avait ainsi déclaré qu'un retour à des taux d'intérêt négatifs ne pouvait être exclu.

Traduit et adapté par Chiara Lecca